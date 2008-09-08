Bush'un takımı Castro'nun takımını yendi

Ermenistan-Türkiye mücadelesinin Amerika kıtası modeli Küba’yla ABD arasındaydı. Kuzey ve Orta Amerika elemelerinde aynı grupta yer alan iki takım Pedro Marrero Stadı’nda puan mücadelesi verdi.



İki takım 1947 yılından bu yana ilk kez aynı sahada yer alırken konuk ekip Clint Dempsey’in golüyle rakibini mağlup etti. Kübalılar rakip oyuncuları bazen ıslıklayıp bazen alkışlarken ABD Teknik Direktörü Bob Bradley, “Bize çok iyi davranıldı ve sıcakkanlı insanlarla tanıştık. Kazandığımıza göre mükemmel bir yolculuk oldu demeliyim” diye konuştu. ABD ikide iki yaparak grupta liderliğe yükseldi.



CONCACAF elemelerinde 2. Grup’ta Meksika 3. Grup’ta da Kosta Rika altı puana ulaştı. Toplu sonuçlar şöyle: 1. Grup: Küba-ABD: 0-1, Trinidad Tobago-Guatemala: 1-1, 2. Grup: Meksika-Jamaika: 3-0, Honduras-Kanada: 2-1, 3. Grup: El Salvador-Haiti: 5-0, Kosta Rika-Surinam: 7-0. Bu arada Meksika-Jamaika maçında ev sahibi takım artan uyuşturucu ve şiddet olaylarını protesto için sahaya yeşil yerine beyaz formayla çıktı.