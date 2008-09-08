T24 LogoT24 Logo
Spor

Bush'un takımı Castro'nun takımını yendi

Kuzey ve Orta Amerika elemelerinde aynı grupta yer alan, syasi yönden araları ‘limoni’ olan ABD ve Küba’nın 61 yıl sonra Pedro Marrero Stadı’ndaki randevusunda gülen ‘Yankiler’ o

08 Eylül 2008 03:00

Ermenistan-Türkiye mücadelesinin Amerika kıtası modeli Küba’yla ABD arasındaydı. Kuzey ve Orta Amerika elemelerinde aynı grupta yer alan iki takım Pedro Marrero Stadı’nda puan mücadelesi verdi.

İki takım 1947 yılından bu yana ilk kez aynı sahada yer alırken konuk ekip Clint Dempsey’in golüyle rakibini mağlup etti. Kübalılar rakip oyuncuları bazen ıslıklayıp bazen alkışlarken ABD Teknik Direktörü Bob Bradley, “Bize çok iyi davranıldı ve sıcakkanlı insanlarla tanıştık. Kazandığımıza göre mükemmel bir yolculuk oldu demeliyim” diye konuştu. ABD ikide iki yaparak grupta liderliğe yükseldi.

CONCACAF elemelerinde 2. Grup’ta Meksika 3. Grup’ta da Kosta Rika altı puana ulaştı. Toplu sonuçlar şöyle: 1. Grup: Küba-ABD: 0-1, Trinidad Tobago-Guatemala: 1-1, 2. Grup: Meksika-Jamaika: 3-0, Honduras-Kanada: 2-1, 3. Grup: El Salvador-Haiti: 5-0, Kosta Rika-Surinam: 7-0. Bu arada Meksika-Jamaika maçında ev sahibi takım artan uyuşturucu ve şiddet olaylarını protesto için sahaya yeşil yerine beyaz formayla çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24