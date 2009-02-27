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Dünya

Bush'un 'tabut yasağı' kalktı

Pentagon'un yeni politikası çerçevesinde, savaşta ölen ABD askerlerinin bayrağa sarılı tabutları görüntülenebilecek

27 Şubat 2009 02:00

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni politikası çerçevesinde, savaşta ölen Amerikalıların cenazelerinin ülkeye getirilişlerinde medyanın fotoğraf çekebilmesine izin verilecek.

Pentagon ve ABD Kongresi yetkilileri, ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in, ölenlerin ailelerinin kabul etmeleri durumunda, Delavere'deki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde bayrağa sarılı tabutların fotoğraflanmasına izin verme kararı aldıklarını söyledi.

Gates'in, bu konudaki kararını bugün ilerleyen saatlerde açıklamayı planladığı kaydedildi.

Eski ABD Başkanı George Bush, savaşta ölen askerlere ait cenazelerin medya tarafından fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yasak getirmişti.

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