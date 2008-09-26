Bush'un kurtarma planına halk destek vermiyor

Bir kamuoyu yoklamasına göre ABD halkı, Başkan George W.Bush yönetiminin 700 milyar dolarlık ekonomik kurtarma planına yeterli desteği vermiyor.



AP ajansı ile "Knowledge Networks"ün ortak anketine göre halkın sadece yüzde 30'u planı destekliyor. Yüzde 45'lik bir kesim ise plana karşı.



Ankete katılanların yüzde 25'i kararsız olduğunu beyan etti. Planın bu haliyle sorunları çözüp çözemeyeceği yolunda da soru yöneltildi. Yüzde 57'lik bir kesim, planı yeterli bulmadığını, ciddi bir durgunluğu engelleyecek nitelikte bir kurtarma planının çıkarılması gerektiğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 35'lik bir kesim, planın bu haliyle finansal krizin çözümü için yeterli olacağını söyledi.

