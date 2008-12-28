T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bush'un gafları!..

ABD Başkanı George Bush; Irak, savaş, ekonomi, ABD'nin itibarı gibi konularda "şaşırtıcı" laflar etti...

28 Aralık 2008 02:00

ABD Başkanı George Bush ve yardımcısı Dick Cheney; Irak, savaş, ekonomi, ABD'nin itibarı gibi konularda "şaşırtıcı" kelamlar ederek, tarihçilere ilerde Bush dönemini değerlendirmede bazı "ipuçları" bıraktı.


SAVAŞ

Bush, 1 Aralıkta ABC TV'sinde konuşurken, şöyle dedi:

"Savaşa hazır değildim galiba... Başka türlü söylemem gerekirse, seçim kampanyasında 'Bana oy verin, saldırıya göğüs gereyim' falan demedim. Bunu başka türlü ifade etmem gerekirse, ben savaş falan öngörmedim..."


IRAK

Bush, aynı programda, "Başkanlık dönemimde, Irak'taki istihbarat zafiyeti içimde ukde olarak kalmıştır..." dedi.

Dick Cheney de 15 Aralıkta ABC News'de şunları söyledi:

"İstihbarat kesinlik arz eden bilim değil, birçok bakımdan adeta bir tür sanat; her zaman haklı çıkmazsınız..."

"Irak'ta 2007'den önce güzel hiçbir şey olmadığını düşünenlerden değilim..."


TERÖRLE MÜCADELE

Cheney, ABC News TV'sinde 11 Eylül saldırılarının beyni sayılan Halit Şeyh Muhammed'e, kafasını suya sokarak işkence yapılmasını doğru bulup bulmadığı sorusuna "Evet, doğru..." diye cevap verdi.

GUANTANAMO

Cheney, yine ABC News'teki demecinde, Guantanamo üssünün ne zaman kapatılacağı sorusuna, "Terörle mücadele bittiğinde. Ne zaman? Orasını Allah bilir..." diye cevap verdi.

ABD'NİN İTİBARI

Cheney, Washington Times'a 22 Aralıkta verdiği demeçte, ABD'nin dünyada sevilmesinin önemli olup olmadığına ilişkin soruya şu cevabı verdi: "Bize saygı göstermeleri daha önemli..."

EKONOMİK KRİZ

Bush, 16 Aralıkta CNN'de konuşurken, "Piyasa ekonomisini kurtaracağım diye piyasa ekonomisinin ilkelerine sırt çevirdim..." dedi.

Bush, 18 Aralıkta Washington'da sorulu-cevaplı bir toplantıda da, "Büyük Buhrandan daha büyük bir kriz döneminde başkan olmak istemezdim..." dedi.

Bush, aynı toplantıda, otomobil sektörünü krizden kurtarmak için hazırlanan planı iktidarı Barack Obama'ya devretmeden önce mazur ve meşru göstermek için, "Başkanlığının daha ilk gününde onun sırtına ağır yük sarmak iyi olmaz...." ifadesini kullandı.

BUSH'UN GÖRÜNTÜSÜ

Bush, 12 Kasımda verdiği bir mülakatta da, "Bush nasıl bir başkan olarak hatırlanmak ister?" sorusuna cevap verirken şunları söyledi:

"50 milyon kişiyi kurtarmış, barışa katkıda bulunmuş,(...) başkan olarak. Beni, siyaset uğruna ruhunu satmayan biri olarak hatırlasınlar. Washington'a kendi değerlerimle geldim, aynı değerlerle gidiyorum..."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24