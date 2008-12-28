Bush'un gafları!..

ABD Başkanı George Bush ve yardımcısı Dick Cheney; Irak, savaş, ekonomi, ABD'nin itibarı gibi konularda "şaşırtıcı" kelamlar ederek, tarihçilere ilerde Bush dönemini değerlendirmede bazı "ipuçları" bıraktı.





SAVAŞ



Bush, 1 Aralıkta ABC TV'sinde konuşurken, şöyle dedi:



"Savaşa hazır değildim galiba... Başka türlü söylemem gerekirse, seçim kampanyasında 'Bana oy verin, saldırıya göğüs gereyim' falan demedim. Bunu başka türlü ifade etmem gerekirse, ben savaş falan öngörmedim..."





IRAK



Bush, aynı programda, "Başkanlık dönemimde, Irak'taki istihbarat zafiyeti içimde ukde olarak kalmıştır..." dedi.



Dick Cheney de 15 Aralıkta ABC News'de şunları söyledi:



"İstihbarat kesinlik arz eden bilim değil, birçok bakımdan adeta bir tür sanat; her zaman haklı çıkmazsınız..."



"Irak'ta 2007'den önce güzel hiçbir şey olmadığını düşünenlerden değilim..."





TERÖRLE MÜCADELE



Cheney, ABC News TV'sinde 11 Eylül saldırılarının beyni sayılan Halit Şeyh Muhammed'e, kafasını suya sokarak işkence yapılmasını doğru bulup bulmadığı sorusuna "Evet, doğru..." diye cevap verdi.



GUANTANAMO



Cheney, yine ABC News'teki demecinde, Guantanamo üssünün ne zaman kapatılacağı sorusuna, "Terörle mücadele bittiğinde. Ne zaman? Orasını Allah bilir..." diye cevap verdi.



ABD'NİN İTİBARI



Cheney, Washington Times'a 22 Aralıkta verdiği demeçte, ABD'nin dünyada sevilmesinin önemli olup olmadığına ilişkin soruya şu cevabı verdi: "Bize saygı göstermeleri daha önemli..."



EKONOMİK KRİZ



Bush, 16 Aralıkta CNN'de konuşurken, "Piyasa ekonomisini kurtaracağım diye piyasa ekonomisinin ilkelerine sırt çevirdim..." dedi.



Bush, 18 Aralıkta Washington'da sorulu-cevaplı bir toplantıda da, "Büyük Buhrandan daha büyük bir kriz döneminde başkan olmak istemezdim..." dedi.



Bush, aynı toplantıda, otomobil sektörünü krizden kurtarmak için hazırlanan planı iktidarı Barack Obama'ya devretmeden önce mazur ve meşru göstermek için, "Başkanlığının daha ilk gününde onun sırtına ağır yük sarmak iyi olmaz...." ifadesini kullandı.



BUSH'UN GÖRÜNTÜSÜ



Bush, 12 Kasımda verdiği bir mülakatta da, "Bush nasıl bir başkan olarak hatırlanmak ister?" sorusuna cevap verirken şunları söyledi:



"50 milyon kişiyi kurtarmış, barışa katkıda bulunmuş,(...) başkan olarak. Beni, siyaset uğruna ruhunu satmayan biri olarak hatırlasınlar. Washington'a kendi değerlerimle geldim, aynı değerlerle gidiyorum..."

