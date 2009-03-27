Bush'un eski hukukçusundan itiraf

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski hukukçusu Vijay Padmanabhan, Bush yönetiminin 11 Eylül terör saldırılarının ardından paniklediğini ve mahkumlara işkence yaptığını ifade etti.



The Associated Press ajansına demeç veren Padmanabhan, ABD eski başkanı George W. Bush'un işkence yapıldığını yalanlamasına rağmen, ABD'nin "geliştirilmiş sorgulama teknikleri" kullandığını belirtti.



Guantanamo davasında bakanlığın baş hukuk danışmanı olan Padmanabhan, Bush yönetiminin, tutukluların, ABD ve uluslararası hukuk ile Cenevre Sözleşmesi'nin dışında kaldıklarını bildirmesinin, yanlış olduğunu söyledi.



Padmanabhan, "Guantanamo, Bush yönetiminin aşırı tepkilerinin en kötüsünden biriydi" diye konuştu.

