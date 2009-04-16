Bush'un bir yalanı daha açıklanacak!

ABD'de, eski Başkan George W. Bush döneminde Beyaz Saray'da, terör zanlılarına ağır işkence yapılmasını haklı göstermek için kullanılan dört gizli kurum içi belgenin yayımlanacağı açıklandı.



Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, Başkan Barack Obama'yı Meksika'ya götüren Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın bu belgeleri bugün, California'daki bir mahkemenin kararı üzerine, bazı kısımlarını güvenlik gerekçesiyle sansürleyerek yayımlayacağını açıkladı.



Gibbs, belgelerle ilgili detaylı bilgi vermezken, belgelerin yayımlanmasının ardından Başkan Obama'nın bir açıklama yapacağını kaydetti.



