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Dünya

BUSH'UN ANILARI 9 KASIMDA ÇIKIYOR WASHINGTON (A.A)

03 Kasım 2010 10:46

-BUSH'UN ANILARI 9 KASIMDA ÇIKIYOR WASHINGTON (A.A) - 03.11.2010 - ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'un anılarını yazdığı "Karar Noktaları", 9 Kasımda çıkıyor. Bush, anı kitabında, 2004 yılındaki ikinci seçime, döneminin Başkan Yardımcısı Dick Cheney'siz girmeyi düşündüğünü, ancak uzun bir mütalaadan sonra bundan vazgeçtiğini yazdı. New York Times'ın kitap satışa sunulmadan elde ettiği bir kopyaya göre Bush, kitabında, amacının eleştirmenlerin asıl karar verici kişinin Cheney olduğu yolundaki iddialara son vermek ve "işbaşında olduğunu göstermek" istediğini, Cheney'in yerine, Senato çoğunluk lideri, Tennessee Senatörü Bill Frist'i getirmeyi haftalarca düşündüğünü, ancak sonunda Cheney'in kalmasına karar verdiğini belirtti. Kitabın alışagelmiş bir anı kitabı olmaktan çok, Bush'un hayatındaki 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve Irak savaşı gibi önemli kararlar ve anları içerdiği kaydedildi. Bush, kitabında, Irak savaşı ve yakalanan terör zanlılarına sert sorgulama teknikleri uygulanması gibi başkanlık dönemi icraatını savunurken, 2005'te ABD'yi vuran Katrina kasırgasına karşı yavaş davranması, 2003'te Irak'ı işgalden hemen sonra asker sayısının azaltılması ve Yüksek Mahkeme başkanlığına arkadaşı Harriet Miers'ı atamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Eski Başkan, Irak'ta kitle imha silahı olmadığını öğrendiğinde kendisini "berbat hissettiğini" de yazdı.

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