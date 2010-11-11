-BUSH'UN ANI KİTABI İLK GÜN 220 BİN SATTI NEW YORK (A.A) - 10.11.2010 - ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'un anılarını yazdığı, ''Karar Noktası'' adlı kitap, piyasaya çıktığı ilk gün 220 bin sattı. Yayın şirketi Random House, bu rakamın, 2004'te eski Başkanlardan Bill Clinton'ın ilk gününde 400 bin satan ''My Life'' kitabından sonraki en yüksek satış olduğunu açıkladı. Bush'un dün piyasaya çıkan kitabının satışlarının yüzde 20'sinin internet üzerinden olduğu belirtildi. George Bush'un kitabı 1,5 milyon basılmıştı.