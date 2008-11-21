Bush'u överken kendinden geçip bayıldı

ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey, Bush'un terörle mücadele politikalarını övdüğü konuşması sırasında bir anda bilincini yitirip ve yere yığıldı. Acilen hastaneye kaldırılan bakanın bilinci açıldıMukasey'in zor anları - VİDEO
Amerikalı Bakan, Washington'da bir otelde yaptığı konuşma sırasında Bush yönetiminin terörle mücadele politikalarını överken bir anda yere yığıldı.
Acilen hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Mukasey'in bilincinin açıldığı, konuşabildiği ve reflekslerinin yerine geldiği bildirildi.
Ülkenin en sert ve milliyetçi yargıçlarından biri olarak tanınan Mukasey 11 Eylül saldırılarından sonra yüzlerce Müslüman genci tanıklık yapmaları amacıyla gözaltına aldırmış ve insan haklarına kısıtlamalar getiren "Vatanseverlik Yasası"na tam destek vermişti.