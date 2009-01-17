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Dünya

Bush'tan Rice'a veda busesi

Bush, görev süresinin bitmesine 5 gün kala ABD Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret etti ve Bakan Rice'a veda busesi kondurdu

17 Ocak 2009 02:00

Bush, görev süresinin bitmesine 5 gün kala ABD Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret etti ve Bakan Rice'a veda busesi kondurdu

ABD Başkanı George W. Bush, görev süresinin sona ermesine 5 gün kala ABD Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret etti. Sekiz yıllık başkanlığı döneminde Afganistan ve Irak’ın işgallerine öncülük ettiği için ağır eleştiriler alan Bush, “Müttefiklerimizi daha güçlü kıldık, ulusumuzu daha güvenli hale getirdik ve dünyayı daha özgür bir hale getirdik” dedi.

Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice da Başkan Bush’a sekiz yıllık yönetimi sırasında özgürlük çemberine katılan ülkeler arasında gösterdiği Afganistan, Kosova, Irak, Liberya ve Lübnan bayraklarını sundu.

20 Ocak’ta Başkanlığı Barack Obama’ya devredecek olan Bush, kendisi için övgü dolu bir konuşma yapan Rice’ın ’başarılarını’ onu öperek kutladı.

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