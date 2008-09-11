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Dünya

Bush'tan Pakistan'a girişe gizli onay

New York Times, ABD Başkanı Bush'un, ABD ordusunun Pakistan'daki kara operasyonlarına, İslamabad'ın onayını almadan gizlice onay verdiğini yazdı.

11 Eylül 2008 03:00

New York Times gazetesi, ABD Başkanı George Bush'un, Amerikan ordusunun Pakistan'daki kara operasyonlarına, İslamabad'ın onayını almadan gizlice onay verdiğini yazdı.

Gazetenin internetteki sayfasında yayımlanan, Amerikalı üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, adı açıklanmayan bu yetkililerin, ABD'nin operasyonların gidişatından Pakistan'a bilgi vereceğini, ancak izin istemeyeceğini söylediği belirtildi.

Bu bir dönüm noktası

Habere göre, Bush'un terörle savaşta kilit öneme sahip müttefiklerinden birinin topraklarında düzenlenen bu özel kara operasyonlarına verdiği onay, dönüm noktası olma özelliğini taşıyor.

Bush yönetiminin, uzun zamandır İslamabad ile, özellikle direnişçilerin destek üsleri kurduğu aşiret bölgelerindeki El Kaide ve Taliban militanlarıyla mücadele etme biçimi üzerinde anlaşamadığı hatırlatılan haberde, bir Amerikalı üst düzey yetkilinin, "Aşiret bölgelerindeki durum hoş görülemez. Daha mücadeleci olmalıyız. Emirler verildi" ifadesi yer aldı.

Haberde, Amerikan istihbaratının El Kaide ile Pakistan'ın kuzeybatısındaki diğer grupların güçlendiği uyarısında bulunmasından sonra, Amerikalı yetkililerin aylardır Pakistan'da bu tür operasyonlar düzenlemek için izin alınmasının gerekli olup olmadığını tartıştığı belirtildi.

Bu haberin, İslamabad'ın Afganistan'da konuşlanan ve muhtemelen Amerikalı olan uluslararası güçleri 3 Eylül'de kendi topraklarındaki bir köye operasyon düzenlemesi ve 15 kadar sivili öldürmesi suçlamasını yönelttikten sonra yayımlandığı dikkati çekti.

Pakistan ordusu dün yabancı güçlerin, topraklarında operasyon düzenlemesine izin vermeyeceğini açıklamış, bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün ne pahasına olursa olsun korunacağını belirtmişti.

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