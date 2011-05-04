T24 LogoT24 Logo
Dünya

BUSH'TAN OBAMA'YA RET WASHINGTON (A.A) 

04 Mayıs 2011 11:51

-BUSH'TAN OBAMA'YA RET WASHINGTON (A.A) - 04.05.2011 - ABD'nin 11 Eylül terör saldırılarının düzenlendiği dönemdeki Başkanı George Bush, ABD Başkanı Barack Obama'nın terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından saldırıların düzenlendiği New York'taki "Sıfır Noktası"nı kendisiyle birlikte ziyaret davetini geri çevirdi. Bush'un sözcüsü David Sherzer, Bush'un davetten müteşekkir olduğunu, ancak başkanlığından sonraki dönemde ön planda olmamayı tercih ettiğini belirtti. Obama'nın, Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından, 11 Eylül terör saldırılarında İkiz Kuleler'in yerle bir olduğu "Ground Zero" (Sıfır Noktası) adı verilen alanı ziyaret etmek için yarın New York'a gideceği bildirilmişti. Obama'nın ayrıca 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşeceği açıklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24