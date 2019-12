-BUSH'TAN OBAMA'YA RET WASHINGTON (A.A) - 04.05.2011 - ABD'nin 11 Eylül terör saldırılarının düzenlendiği dönemdeki Başkanı George Bush, ABD Başkanı Barack Obama'nın terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından saldırıların düzenlendiği New York'taki "Sıfır Noktası"nı kendisiyle birlikte ziyaret davetini geri çevirdi. Bush'un sözcüsü David Sherzer, Bush'un davetten müteşekkir olduğunu, ancak başkanlığından sonraki dönemde ön planda olmamayı tercih ettiğini belirtti. Obama'nın, Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından, 11 Eylül terör saldırılarında İkiz Kuleler'in yerle bir olduğu "Ground Zero" (Sıfır Noktası) adı verilen alanı ziyaret etmek için yarın New York'a gideceği bildirilmişti. Obama'nın ayrıca 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşeceği açıklanmıştı.