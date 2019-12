Bush'tan Hamas'a baskı çağrısı

ABD Başkanı George W. Bush, “Hamas'ın, İsrail'e saldırılarını durdurması ve gerçek bir ateşkesin sağlanması için Hamas'a baskı yapılması” çağrısında bulundu.



George W. Bush, Gazze'deki krize ilişkin yaptığı ilk açıklamada, mevcut krizin tüm sorumluluğunu Hamas'a yükleyerek, “kontrol mekanizmalarına uygun olmayan ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e füze atmayı sürdürmesini sağlayabilecek tek taraflı bir ateşkesi” reddetti.



ABD Başkanı, Beyaz Saray'ın metnini yayımladığı haftalık radyo konuşmasında, “İran ve Suriye'nin desteklediği, İsrail'in ortadan kalkması çağrısında bulunan Filistinli terör grubu Hamas, mevcut şiddetin kışkırtıcısıdır” dedi.



“Terörden vazgeçmesi için tüm taraflara ısrarla Hamas'a baskı yapmaları” çağrısında bulunan Bush, taraflardan “barış için çabalayan meşru Filistinli liderleri desteklemelerini” istedi. ABD'nin “anlamlı ve tam olarak uyulacak bir ateşkes istediğini” belirten Bush, “İsrail'e yönelik füze saldırılarına izin veren başka bir ateşkes kabul edilemez” diye konuştu.



Bush, “Hamas'ın vaatlerinin yeterli olmayacağını, Gazze'deki terör örgütlerine silah kaçakçılığının durması için kontrol mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini” de sözlerine ekledi.



Hamas'ın bir komutanı daha öldürüldü



İsrail Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadının önde gelen komutanlarından birini öldürdü.



Hamas'tan yapılan açıklamada, dün gece düzenlenen saldırıda yaralanan Ebu Zekeriya El Cemal'in sabaha karşı hayatını kaybettiği belirtildi.



İsrail'in önceki gün düzenlediği bir saldırıda da Hamas'ın önde gelen siyasi liderlerinden Nizar Rayan ölmüştü.



Abbas New York yolcusu



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına son verilmesini sağlamak amacıyla BM'de temaslarda bulunmak için New York'a gidiyor.



Abbas'la birlikte bazı Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının da hafta sonunda New York'a gideceği belirtildi.



Meşal, kara saldırısına karşı uyardı



Hamas'ın Suriye'de sürgündeki siyasi büro şefi Halid Meşal ise, İsrail'i Gazze Şeridi'ne kara saldırısı düzenlememesi yolunda uyardı.



İsrail'in bölgeye hava saldırılarını sürdürdüğü bir haftadır ilk kez alenen konuşan Meşal, kara operasyonları başlatması halinde İsrail'in "kara yazgısıyla" karşı karşıya kalacağını söyledi.