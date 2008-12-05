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Dünya

Bush'tan Gül'e teşekkür telefonu

Bush, Cumhurbaşkanı Gül'ü telefonla arayarak, Pakistan, Afganistan ve Irak politikasından ötürü teşekkür etti

05 Aralık 2008 02:00

ABD Başkanı George W. Bush'un, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla arayarak, Pakistan ile Afganistan arasında işbirliği sağlanmasına yönelik çabalarından ve Irak konusundaki tutumundan dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Beyaz Saray sözcülerinden Gordon Johndroe, gazetecilere açıklamasında, "Başkan Bush, istikrarlı ve güvenli bir Irak ilkesine bağlılığından ve Pakistan ile Afganistan liderleri arasında işbirliği geliştirme yönündeki çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür etti" dedi.

Johndroe, Bush ve Gül'ün görüşmede, "ABD ile Türkiye arasındaki güçlü işbirliğini de ele aldığını" söyledi.

Zamanlamaya dikkat çekildi

Başkan Bush'un Cumhurbaşkanı Gül'ü aramasının, Pakistan Devlet Başkanı Asif Ali Zerdari ile Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin bugün Türkiye'de bir araya gelecek olmasından bir gün önce ve Irak devlet başkanlığı konseyinin, ABD ile Irak arasındaki Amerikan kuvvetlerinin geleceğine ilişkin anlaşmayı onaylamasının ardından gelmesine işaret edildi.

Bugünkü Zerdari-Karzai zirvesi, Pakistan ve Afganistan liderleri arasında, iki ülke arasındaki bölgesel güvenlik anlaşmazlıklarının aşılması amacıyla Türkiye aracılığıyla düzenlenen ikinci görüşme niteliğini taşıyor.

Karzai ve dönemin Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, bu amaçla geçen Nisan'da da bir araya gelmişti.

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