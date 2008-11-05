Bush'tan Beyaz Saray'a davet

ABD Başkanı George Bush, "harika" bir seçim sonucu başkan seçilen Barack Obama'yı zaferinden dolayı telefonla kutlarken, Beyaz Saray'a da davet etti.



Sözcüsünün açıklamasına göre, Obama'yı arayan Bush, "Sayın başkan, tebrikler! Sizin için, aileniz ve taraftarlarınız için müthiş bir gece. Laura ve ben sizi kutlamak için arıyoruz; sizi ve büyüleyici eşinizi..." ifadesini kullandı.



Bush, "Bu geçiş gayet yumuşak şekilde olacaktır. Siz, hayatınızın en büyük yolculuklarından birine çıkmaktasınız. Tebrikler, yolculuğun zevkli geçmesini dilerim" diye konuştu.



Bush, Obama ve ailesini Beyaz Saray'a davet etti.



İktidar koltuğunu 20 Ocak'ta devredecek olan Bush, daha sonra da Obama'nın rakibi John McCain'i arayıp mağlup cumhuriyetçi adayı teselli etti.



