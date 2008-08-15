Bush'a 'voleybolcularla flört' eleştirisi

BUSH'UN VOLEYBOLCULARLA SAMİMİ POZLARI İÇİN TIKLAYIN

Kafkasya'da çıkan çatışma, Washington'u, 'tatil ayı' olarak bilinen ağustosta yakaladı. Bush'un böyle bir kriz anında mayolu voleybolcularla Pekin'de verdiği pozlar da eleştiri oklarına hedef oldu.Kafkasya'da çıkan çatışma, Washington'u, 'tatil ayı' olarak bilinen ağustosta yakalarken, krize geç tepki verdiği öne sürülen ABD Başkanı George Bush yönetimine karşı da "İkinci Katrina Krizi" eleştirilerine neden oldu.Cumhuriyetçi Parti'ye yakın, muhafazakar American Enterprice Institute (AEI) adlı düşünce kuruluşunda, Kafkasya'daki çatışmaların değerlendirildiği bir toplantıda konuşan, stratejik konularında çok sayıda kitabı bulunan Amerikalı emekli Yarbay Ralph Peters, "Olimpiyatların açılışına katılan Putin, hemen Rusya'ya dönüp Kuzey Osetya'nın başkenti Vladikavkaz'da bizzat savaş yönetmeye girişirken Bush, Amerikan Olimpiyat Takımı'nda plaj voleybolcu kızlarla flört ediyordu" dedi. Bush'un, Amerikan plaj voleybolu takımının oyuncularıyla samimi görüntüleri, dünya basınında geniş olarak yer almıştı.Siyaset uzmanlaları, aylardır Washington çevrelerinde Gürcistan'da bir kriz çıkma olasılığından bahsedilmesine karşın Bush yönetiminin 7 Ağustos'ta başlayan çatışmaya "habersiz" yakalandığını belirtti.Bush'un partisi Cumhuriyetçilerin rakibi Demokrat Partiyi destekleyen yorumcu James Carville, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA için, "Ne iş yaparlar?" sorusunu yöneltti.Merkezi Washington'daki düşünce kuruluşu Ulusal Güvenlik Ağı (NSN), New Orleans'ı yerle bir eden Katrina Kasırgası'yla paralellik kurarak, çatışmaların Bush yönetimi için "tamamen sürpriz" olduğunu belirtti. NSN, "Katrina Kasırgası'na verilen tepkiye benzer şekilde" ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın hafta sonunda tatilini kesip Washington'a dönmediği, Pekin Olimpiyatları'nı izleyen Bush'un da ailesiyle burada kalmayı sürdürdüğü eleştirilerini getirdi.Bush'un, Rusya'nın Devlet Başkanı olduğu dönemde Vladimir Putin ile ilk görüşmesinin ardından gazetecilere Putin için "gözlerine baktım ve onun ruhunu gördüm" sözleri de Amerikan televizyonlarında ince bir şekilde eleştiriliyor ve herkese bir lakap takma alışkanlığı olan Bush'un, şimdi Rusya'nın Başbakanı olan Putin'e "Putiput" takma ismini verdiğihatırlatılıyor.Bu arada, ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in de, krizin ilk günlerinde kamuoyu önünde hiç görünmemesi dikkat çekti. Pentagon yetkilileri, buna rağmen Gates'in krize ilişkin liderlerle yoğun bir telefon trafiğinde bulunduğu gazetecilere aktarıldı.Bush, çarşamba günü Beyaz Saray'da Rice ve Gates'i yanına alarak yaptığı açıklamada, Rice'ın önce Fransa sonra da Tiflis'e gideceğini, Gates'in de Gürcistan'a insani yardımları koordine edeceğini duyurdu. İnsani yardımları koordine etme görevinin Gates'in tatil planlarını değiştirmediği bildiriliyor. Pentagon, Gates'in daha önce planlandığı gibi bu hafta sonu tatile çıkacağını duyurdu.Başkent Washington için tatil ayı olan ağustosta Başkan'ın kentte olmaması, Kongrenin çalışmalarına ara vermesi, bürokrasinin durması, yabancı diplomatlar ve gazeteciler için daha az çalışma anlamına geliyor.Washington'da, bu kez kriz ortamına tatilde yakalananlar sadece yönetimin üst düzey yetkilileri değil. Kasımda yapılacak seçimlere çok kısa bir süre kala, Demokrat Partinin başkan adayı olmayı garantileyen Illinois Senatörü Barack Obama da tatilciler arasındaydı.Obama, Kafkasya'da çıkan krizde, Hawaii'de elinde sandaletleriyle plajda yürürken çekilmiş resimleriyle boy gösterirken, eleştirilerden payını almaktan kurtulamadı. Yaklaşık altı ay sonra Beyaz Saray'da başkan koltuğuna oturması muhtemel bir liderin, bu uluslararası krizde kontrolü elinde tutan kişi görüntüsü vermesinin önem taşıdığı bildirilirken, Obama, tatiline devam etmeyi tercih etti. Obama destekçileri, "ABD'nin bir tane başkanı var, o da Bush. Obama'nın elinden açıklama yapmaktan başka bir şey gelmez" savunmasını yapıyor.Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain, Kafkasya krizinde verdiği ilk reaksiyonda, belki Bush yönetiminden bile hızlı hareket etti ve "ciddi devlet adamı" görüntüsü yaratma fırsatını kaçırmadı.Obama'nın tatilde "her iki tarafa da şiddeti durdurmalarını" telkin eden ilk açıklamaları zayıf bulunurken, siyahi liderin üzerinde günlük spor kıyafetleri vardı.