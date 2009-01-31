Bush'a uçan ayakkabının heykeli dikildi

Saddam'ın memleketi Tikrit'teki bir yetimhanenin bahçesine yerleştirilen ayakkabı heykeli devletin tepkisini çekti. Yetimhane müdürü, "Polis bana gelip, kamusal alanın siyasi amaçlı kullanılamayacağını söyledi" dedi. Heykelin kaldırılıp kaldırılmayacağı ise henüz belli değil.Bu arada, tutuklu olan gazetecinin, Irak'taki yerel seçimler için oyunu 3 gün önce cezaevinde kullandığı bildirildi.raklı yetkililer, polis, asker, hastanede yatan hastalar ve tutukluların oylarını 28 Ocak çarşamba günü erkenden kullanmaları için çağrıda bulunulduğunu söylediler.Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Gazeteci Muntazır El Zeydi, oyunu 28 Ocak'ta kullandı. Hiç kimse kime oy verdiğini bilmiyor, oyunu gizli şekilde kullandı. Kendisine baskı yapılmaması için hiç kimse kime oy vereceğini sormadı" dedi.29 yaşındaki El Zeydi, 14 Aralık'ta Irak'a sürpriz ziyarette bulunan eski ABD Başkanının, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile basın toplantısı sırasında ayakkabılarını Bush'a fırlatmıştı.El Zeydi'nin 31 Aralık'ta yargılanması gerekiyordu, ancak Merkez Ceza Mahkemesi, El Zeydi'nin duruşmasının ileri bir tarihe bırakıldığını açıklamıştı.