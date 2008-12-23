Bush'a uçan ayakkabı Türk malı değilmiş

ABD Başkanı George W. Bush’a ayakkabılarını fırlatan Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi’nin kardeşi Zarğam El Zeydi, olaydan ticari menfaat sağlamaya çalışan insanları sert bir dille eleştirdi.Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi'nin Irak'a veda ziyaretini yapan ABD Başkan George W. Bush'a attığı ayakkabıların imalatçısı olduğunu söyleyen Ramazan Baydan, yurtdışında da basının ilgi odağı olmuştuTıpkı Türk üretici Ramazan Baydan'ın yaptığı gibi, “Muntazar El Zeydi’nin ayakkabılarını biz imal ettik, şu anda çok sayıda sipariş aldık” diyen kişilere karşılık Fransız Basın Ajansı’na (AFP) konuşan Zarğam El Zeydi, bunların hepsinin saçma olduğunu söyledi.Zarğam El zeydi, “Suriyeliler, ayakkabının Suriye’de yapıldığını iddia ediyor. Türkler, onları biz yaptık diyorlar. Bazıları da (Muntazar) onları Mısır’da satın almış diyor. Ancak benim bildiğim kadarıyla (Muntazar) onları Bağdat’ta satın aldı ve onlar Irak’ta üretilmektedir” dedi.Bush’a fırlatılan ayakkabıların üreticisi olduğunu iddia eden Ramazan Baydan medyanın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türk basını dışında, dünyadan da önemli gazete ve televizyonlar kapısında kuyruk oldu. The Guardian, Bloomberg ve BBC gibi önemli gazete ve televizyon kanallarına röpartaj veren Baydan’ın telefonu elinden düşmüyor, kapısından gazeteci eksik olmuyor.Baydan yoğunluktan memnun. “Şu anda reklam kampanyamız olmadığı için sadece medyayla halka ulaşabiliyoruz” diyen Baydan, bir süre daha medyanın gündeminde kalacağa benziyor. Baydan Vatan Gazetesi dışında sadece dün 18 kuruluşla telefonla ya da yüz yüze röportaj ve çekim yaptı.El Cezire (Katar kanalı)BBC (İngiliz kanalı)Alman Radyo TelevizyonuARD (Alman kanalı)France 24 (Fransız kanalı)The Guardian (İngiliz gazetesi)Süddeutsche Zeitung (Alman gazetesi)AFPEPA (Avrupa Haber Ajansı)APDoğan Haber AjansıCHA (Cihan Haber Ajansı)TGRTSKY TürkTürkiye GazetesiTaraf GazetesiDünya GazetesiShoes and Moda Dergisi