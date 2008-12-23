Bush'a uçan ayakkabı Türk malı değilmiş

* Iraklı gazeteci El Zeydi'nin Bush'a fırlattığı ayakkabının Türk malı değil, Irak malı olduğu iddia edildi.
* Dünyayı sarsan olayın ardından, 'O ayakkabıları biz ürettik' diyen, hatta daha sonra büyük bir 'reklam atağıyla', Bush'a uçan ayakkabılara 'Bye Bye Bush' modeli adı verdiklerini açıklayan Türk imalatçı Ramazan Baydan'ın bu son haberlere nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.
* Baydan, “Televizyonda havada gördüğüm anda ayakkabıları tanıdım. 271 kodlu ayakkabımızdı. 10 yıllık modelimiz ve tasarımı bana ait. Dünyanın her yerinden 300 bin çiftten fazla sipariş aldık” dedi
ABD Başkanı George W. Bush’a ayakkabılarını fırlatan Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi’nin kardeşi Zarğam El Zeydi, olaydan ticari menfaat sağlamaya çalışan insanları sert bir dille eleştirdi. Ayakkabıya sipariş yağıyorBush'a fırlatılan ayakkabı 100 kişiye iş olduBye bye Bush modeli 4 yıllık sipariş aldı
Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi'nin Irak'a veda ziyaretini yapan ABD Başkan George W. Bush'a attığı ayakkabıların imalatçısı olduğunu söyleyen Ramazan Baydan, yurtdışında da basının ilgi odağı olmuştu
Tıpkı Türk üretici Ramazan Baydan'ın yaptığı gibi, “Muntazar El Zeydi’nin ayakkabılarını biz imal ettik, şu anda çok sayıda sipariş aldık” diyen kişilere karşılık Fransız Basın Ajansı’na (AFP) konuşan Zarğam El Zeydi, bunların hepsinin saçma olduğunu söyledi. Herkes 'Biz yaptık' diyor
Zarğam El zeydi, “Suriyeliler, ayakkabının Suriye’de yapıldığını iddia ediyor. Türkler, onları biz yaptık diyorlar. Bazıları da (Muntazar) onları Mısır’da satın almış diyor. Ancak benim bildiğim kadarıyla (Muntazar) onları Bağdat’ta satın aldı ve onlar Irak’ta üretilmektedir” dedi.El Cezire bile röportaja geldi
Bush’a fırlatılan ayakkabıların üreticisi olduğunu iddia eden Ramazan Baydan medyanın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türk basını dışında, dünyadan da önemli gazete ve televizyonlar kapısında kuyruk oldu. The Guardian, Bloomberg ve BBC gibi önemli gazete ve televizyon kanallarına röpartaj veren Baydan’ın telefonu elinden düşmüyor, kapısından gazeteci eksik olmuyor.
Baydan yoğunluktan memnun. “Şu anda reklam kampanyamız olmadığı için sadece medyayla halka ulaşabiliyoruz” diyen Baydan, bir süre daha medyanın gündeminde kalacağa benziyor. Baydan Vatan Gazetesi dışında sadece dün 18 kuruluşla telefonla ya da yüz yüze röportaj ve çekim yaptı. 18 basın kuruluşuyla röportaj yaptı
El Cezire (Katar kanalı)
BBC (İngiliz kanalı)
Alman Radyo Televizyonu
ARD (Alman kanalı)
France 24 (Fransız kanalı)
The Guardian (İngiliz gazetesi)
Süddeutsche Zeitung (Alman gazetesi)
AFP
EPA (Avrupa Haber Ajansı)
AP
Doğan Haber Ajansı
CHA (Cihan Haber Ajansı)
TGRT
SKY Türk
Türkiye Gazetesi
Taraf Gazetesi
Dünya Gazetesi
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