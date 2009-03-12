Bush'a uçan ayakkabı 3 yıl hapis getirdi

Iraklı gazeteci Bush'a ayakkabı fırlattı - VİDEO

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Hayatından endişe ediyoruz

ABD'nin eski Başkanı George Bush'a Bağdat'taki basın toplantısı sırasında ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi'nin 3 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.Bağdat Merkez Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başlayan duruşmada El Zeydi'nin, Irak ceza kanununun 132. maddesinin 3. fıkrasına göre suçlu bulunduğu belirtildi.El Zeydi, hakimin "Masum musun?" sorusuna, "Tepkim, bütün Iraklıların da sergileyebileceği doğal bir tepkiydi" yanıtını verdi.Kararın açıklandığı mahkeme salonunda El Zeydi'nin kardeşleri Irak yargısını eleştirince arbede çıktı. Bu sırada El Zeydi'nin küçük kardeşi, mahkeme salonunda bayıldı.Muntazar El Zeydi'nin ağabeyi, "kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Cezasını Irak dışında çekmesini talep edeceğiz" dedi.Ağabey Uday el Zeydi duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, mahkemenin adil ve dürüst olmadığını, adalete güvenlerini yitirdiklerini, kararın önceden hazırlanmış olduğunu düşündüklerini söyledi.Uday, "Kardeşimin hayatının artık tehlike altında olduğuna inanıyoruz. 3 yıl hapis cezasını çekmekte olduğu sırada öldürülebilir. Bu nedenle kardeşimizin cezasını Irak dışında çekmesini talep edeceğiz' dedi.Savunma heyeti başkanı Diya el Sadi de yaptığı açıklamada, "verilen hüküm adil değil, mahkeme heyetine sunduğumuz taleplerin hiç biri göz önüne alınmadı, temyize gideceğiz" dedi.