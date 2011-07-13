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Dünya

Bush'a işkenceden soruşturma!

insan Hakları İzleme Örgütü, ABD Başkanı Obama'dan, önceki başkan George Bush hakkında soruşturma başlatmasını istedi.

13 Temmuz 2011 03:00

T24- İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD Başkanı Barack Obama'dan, önceki başkan George Bush, eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve dönemin diğer üst düzey yetkilileri hakkında cezai soruşturma başlatmasını istedi.





New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaptığı yazılı açıklamada, Obama yönetiminin, "İşkenceye Karşı Sözleşmeden doğan, gözaltındakilere işkence ve kötü muamele iddialarını soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmediğini" savundu.

"İşkenceden Paçayı Kurtarmak: Bush Yönetimi ve Tutuklulara Kötü Muamele" başlıklı raporu yayımlayan örgüt, raporun, Bush, eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve CIA Başkanı George Tenet gibi dönemin üst düzey yetkilileri hakkında cezai soruşturma başlatılmasını gerektirecek önemli bilgiler sunduğunu ileri sürdü. Bu nedenle Obama'nın, Bush ve dönemin üst düzey yetkilileri hakkında cezai soruşturma başlatması gerektiğini ifade eden örgüt, açıklamada, "Bush yönetiminin tutuklulara kötü muameleye yol açan politika ve uygulamalarıyla bağlantılı olarak yürütme, CIA, ordu ve Kongre'nin icraatlarını incelemek üzere, 11 Eylül Komisyonuna benzer, bağımsız ve tarafsız bir komisyon kurulmalı" ifadesini kullandı.

Kuruluş, ayrıca, "ABD hükümetinin güvenilir cezai soruşturmalar yürütmediği takdirde diğer ülkelerin evrensel yargı yetkisini kullanarak tutuklulara yönelik suçlara karışmış ABD görevlilerini yargılamaları gerektiğini" savundu.

Örgütün Başkanı Kenneth Roth de "Bush, Cheney, Rumsfeld ve Tenet hakkında işkence ve savaş suçlarına izin verdikleri için soruşturma başlatılmasına yetecek sağlam sebepler var" ifadesini kullanarak, "Darfur, Libya ve Sri Lanka gibi ülkelerde ağır suçlar işlendiği zaman ABD adalet talep etmekte haklı ama çifte standart yapmaması gerektiğini, ABD hükümetinin kendi görevlileri hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellediğinde, ağır suç faillerinin yargılanması için yürütülen küresel çabaları diğer ülkeler daha kolay gözardı edeceğini" savundu.

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