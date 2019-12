Bush'a fırlatılan ayakkabı 100 kişiye iş oldu

Başkanlık dönemi sona ermeden Irak’ı ziyaret eden Bush’a atılan ayakkabıyı tasarladığını iddia eden Baydan, dış basındaki önemli gazetelere haber oldu. Baydan’ın siparişleri on binleri buldu.



Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi'nin Irak'a veda ziyaretini yapan ABD Başkan George W. Bush'a attığı ayakkabıların imalatçısı olduğunu söyleyen Ramazan Baydan, yurt dışında da basının ilgi odağı oldu. New York Times gazetesi, Baydan'a tüm dünyadan siparişlerin aktığına dikkat çekerken Baydan'ın, bir İngiliz şirketinden 95 bin, bir Amerikan şirketinden de 19 bin çift ayakkabı siparişi aldığı belirtildi.



İngiliz Guardian gazetesi de, ABD Başkanı George W.Bush'a fırlatılan ayakkabıları üreten Türk şirketin 1 yılda aldığının 4 katı sipariş aldığını, artan siparişler üzerine 100 kişinin daha işe alındığını yazdı.



Gazetenin İstanbul'daki muhabiri Robert Tait, Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'a fırlatılan ayakkabıları ürettiğini iddia eden şirketin sahibiyle görüştü.



Gazetenin muhabiri ile görüşen Baydan Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi Ramazan Baydan, ayakkabılara talebin büyük olduğunu bildirdi. Guardian şirketin, Iraklı gazeteci Muntazar ez-Zeydi'nin Bush'a fırlattığı ayakkabılar için 1 yılda satılanın 4 katı olan tam 300 bin çift sipariş aldığını yazdı. Ramazan Baydan, yoğun talebe yanıt vermek için 100 kişiyi daha işe aldıklarını bildirirken ayakkabılara en büyük talebin ABD. İngiltere ve Türkiye'ye komşu Müslüman ülkelerden geldiğini yazdı.



Baydan Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bush'a atılan ayakkabıların modelinin adını da değiştirmeyi planladığını bildirirken, `Ducati Modeli 271'in yerine, `Bush Ayakkabısı' ya da `Güle güle Bush' isimlerinin düşünüldüğünü bildirdi.



Bush'a ayakkabı fırlatılmasından yola çıkılarak hazırlanan oyunlar ise geçen haftanın en fazla ilgi gören oyunu oldu.



Irak'a gönderilecek 15 bin çift ayakkabının üretimine başlandı



New York Times gazetesi, Türk ayakkabı imalatçısı Ramazan Baydan'ın, tüm dünyada konuşulan, Bush'a fırlatılan ayakkabıların yapımcısı olduğunu söylediğini belirtirken, bu iddia doğrulatılmasa da Baydan'a tüm dünyadan siparişlerin aktığını kaydetti.



Eskiden "Ducati Modeli 271" olarak adlandırılan ayakkabıların artık ‘Bush ayakkabı’ olarak tanındığını belirten gazete, Baydan'ın tesislerinde, Irak'a gönderilecek 15 bin çift ayakkabının üretimine başlandığına dikkat çekti.



‘Tasarım bana ait’



Bu arada haberde, Baydan şirketini Irak'ta temsil etmek için dört distribütorün birbiriyle yarıştığına da işaret edildi. Haberde Baydan'ın geçen yıl Irak'ta aynı modelden 40 dolara 19 bin çift sattığı da bildirildi.



Ramazan Baydan "Bu tarz ayakkabıları 10 yıldır biz üretiyoruz. Ayakkabı benim tasarımım olduğu için bunu fark etmemem mümkün değildi. Bir ayakkabıcı kendi yaptığı ayakkabıyı fark eder" diye konuştu. Her biri 300 gram ağırlığındaki hafif ayakkabıların ağır görünümlü bir tasarımı var. Baydan, tasarladığı ayakkabılarının aerodinamiğine de hayran kaldığını, her iki ayakkabının roket gibi Bush'a doğru gittiğini belirtti.



“Bize iyilik yaptı”



ABD'li gazete New York Times, Ortadoğu ve Türkiye'de ayakkabıların reklamı için hazırlanan beş bin posterde Türkçe, İngilizce ve Arapça'da "Hoşçakal Bush, Hoşgeldin Demokrasi" (Goodbye Bush, Welcome Democracy) yazısının bulunduğuna dikkat çektiği haberde Baydan'ın Genel Müdürü Serkan Türk'ün de, "Sayın Bush, görevinden ayrılmadan önce ekonomi için bir iyilik yaptı" yolundaki sözlerine de yer verdi.