-BUSH'A AYAKKABI FIRLATAN GAZETECİ YENİDEN TUTUKLANDI BAĞDAT (A.A) - 24.02.2011 - Eski ABD Başkanı George W. Bush'a ayakkabı fırlatmasıyla tanınan Iraklı gazeteci Muntazar Zeydi, yurt dışından Irak'a döndükten sonra bugün Bağdat'ta tutuklandı. Muntazar Zeydi'nin Bağdat'ta çoğunluğu Sünni olan Azamiye semtini ziyareti sırasında kardeşi Dirğam Zeydi'yle birlikte Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri tarafından götürüldüğü bildirildi. "Muntazar Zeydi İşgal Kuvvetleri Mağdurlarına Yardım Derneği" üyesi Merve Rubeyi, 9 ay hapis yattıktan sonra 15 Eylül 2009 tarihinde ülke dışına çıkan Zeydi'nin geçen cumartesi günü Bağdat'ta döndüğünü ve bu sabah Azamiye'de bulunan İmam Azam Ebu Hanife Camisini ziyaret ettiğini ve buradaki şehitlikte ölenlerin ruhuna fatiha okuduktan sonra basın toplantısı düzenlemek istediğini, ancak güvenlik kuvvetleri tarafından engellendiğini anlattı. Güvenlik kuvvetlerinin yoğun baskısına maruz kaldıklarını ifade eden Rubeyi şunları söyledi: "Güvenlik güçleri, Zeydi'ye ve kendisine eşlik eden basın mensuplarına çok yoğun baskı uyguladı ve görüntü çekme izni vermedi. Zeydi, cuma günü Bağdat'ta düzenlenecek gösteriyle ilgili basın toplantısı yapacaktı. Güvenlik kuvvetlerinin basın toplantısını engellemesinden sonra, İmam Azam Ebu Hanife Camisinin civarına Irak ordusundan 22 Hummer cipten oluşan takviye güç geldi. Güvenlik güçleri, Muntazar Zeydi ve kardeşi Dirğam Zeydi'yi saat 13.00'te alıp götürdü." Bu arada Zeydi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını geçen salı öğrendiklerini söyleyen Rubeyi, Zeydi'nin çok temkinli hareket etmesine rağmen, bugün gerekçe gösterilmeden tutuklandığını belirtti. Azamiye semtinde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Zeydi'nin, halka yarın yapılacak gösteriye katılma tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.