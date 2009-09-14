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Dünya

Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci bugün özgür

Muntazar El Zeydi'nin Bağdat'taki evinde, gazetecinin serbest kalacağı için kutlamalar başlamış durumda.

14 Eylül 2009 03:00

Muntazar El Zeydi'nin Bağdat'taki evinde, gazetecinin serbest kalacağı için kutlamalar başlamış durumda. Evin duvarlarına gazetecinin resimleri, balonlar ve Irak bayrakları asıldı.



Ailesi, 9 aylık hapisten sonra Zeydi ile yarın Bağdat cezaevinin kapısında buluşmayı, daha sonra evde bir eğlence tertip etmeyi planlıyor. Zeydi'nin kardeşi Dargam, Muntazar Zeydi'nin güvenliğinden endişe ettiklerini, bu nedenle de kutlamaları dar çerçevede yapacaklarını söyledi. Muntazar Zeydi'nin avukatı Diya El Saadi, dün yaptığı açıklamada, müvekkilinin serbest bırakılması için engel kalmadığını ve bugün için salıverileceğini umduğunu açıklamıştı. Bu arada, Zeydi'nin hapse girmeden önce çalıştığı El Bağdadiye televizyonu, Zeydi'nin, muhabir olarak işe geri dönmesini beklediklerini açıkladı.

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