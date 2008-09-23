Bush ve Kongre, kriz paketinde kısmen anlaştı

Kriz CEO'ları da bitirdi

ABD Başkanı George Bush ve Kongre'nin, 700 milyar dolarlık kurtarma paketi üzerinde kısmen anlaştığı belirtildi. Paketin yarın netleşerek bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.Başkan Bush ve Kongre üyeleri, 700 milyar dolarlık kurtarma paketinin, bankaların zora düşmüş alacaklarının finansmanında kullanılması üzerinde görüş birliğine vardı.Ayrıca, Kongre, yeni paket çerçevesinde, mali sistem için yeni bir "gözetim" yapısı oluşturacak. Bu yapının başında, ABD Başkanı tarafından yetkilendirilen bir genel müfettiş bulunacak.Bu arada, bazı Kongre üyeleri, kurtarma paketinden faydalanan kurumların üst yöneticilerine maaş sınırlaması getirilmesini öneriyor.Buna göre, kurumların üst yöneticilerinin yıllık gelirlerinin, yıllık 400 bin dolar maaş alan ve ABD'nin en yüksek maaş alan kamu görevlisi olan Başkan Bush'un yıllık limitini geçmemesi öneriliyor.Öte yandan, Kongre'nin Demokrat parti üyesi temsilcileri, ödeme güçlüğü çeken konut kredisi almış ev sahiplerinin ödeme imkânlarının kolaylaştırılmasını da istiyor.Yeni paket, ABD Yönetimine, konut kredisi, araç kredisi ve kredi kartı kaynaklı tüm zora düşmüş alacakları satın alma yetkisi veriyor.700 milyar dolarlık paketin süresinin, iki yıl yerine, gelecek yıl sonunda sona ermesi görüşü benimseniyor.Kongre'de tartışılmakta olan bu plan, hükümetin, yardım ettiği zor durumdaki şirketlerden hisse almasına imkân tanıyor.Yeni paketin, en erken yarın netleşerek yürürlüğe girebilecek duruma ulaşacağı ve bu hafta içinde yasalaşabileceği vurgulanıyor.Paketin tüm ayrıntıları üzerinde henüz anlaşılamaması, borsaların değer kaybetmesine, altın ve petrolün yükselmesine neden oldu.Yeni pakete göre, ABD Merkez Bankası FED, tüm yatırımcılara, azınlık hisse alımı düzenlemesi çerçevesinde, rekabet engeline takılmadan, bankalardan yüzde 33 oranına kadar hisse almalarına imkân tanıyacak. Eski düzenlemelerde bu sınır yüzde 25 düzeyindeydi.