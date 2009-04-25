Bush ve Clinton mesajlarında ne demişti?

Bush “Trajedi” ifadesini kullanmıştı



ABD Başkanları her yıl 24 Nisan’da geleneksel olarak, 1915 olayları konusunda mesaj yayınlıyorlar.



Bush, mesajlarında 1915 olayları konusunda “20. yüzyılın büyük trajedisi” olarak bahsetmişti. Bush’un geçen yıl ABD Başkanı sıfatıyla yayınladığı 24 Nisan mesajı şöyle başlıyor:



“Her yıl bugün, 20. yüzyılın en büyük trajedisinin kurbanlarının, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaklaşık 1.5 Ermeni’nin toplu katliamını ve zorla göç ettirilmeleri olaylarını anıyoruz...”



Bush mesajının devamında ise, Ermeni kökenlilerin Amerikan toplumuna katkılarını övmüş, ABD-Ermenistan ilişkilerine verdiği önemi anlatmıştı.



2007 yılında da benzer bir mesaj yayınlayan Bush, 2006’da ise 1915 olayları konusunda “korkunç trajedi” ifadesini kullanmıştı.



Clinton “Büyük Felaket” ve “Katliam” demişti



Bill Clinton ise 2000 yılında ABD Başkanı olarak yayınladığı mesajlarda 1915 olaylarından “büyük felaket” olarak bahsetmeyi tercih etmişti.



1999’da daha da dikkatli bir dil kullanan Clinton, 1915 olaylarından “tarihin en üzüntü verici bölümlerinden biri” olarak bahsetmişti. Clinton, diğer mesajlarında da olayları, “Ermenilerin tehciri ve katli” olarak nitelendirmişti.

