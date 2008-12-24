Bush usulü protesto

Beşiktaş'ın taraftar grubu liderlerinden Erdem Ulus, "Bu hakemlere sahip çıkan federasyon başkanına tepki için ayakkabı atabiliriz" dedi.





Karakartal Forum, Antalya Kartalları tarafından Muratpaşa Belediyesi Spor ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Foruma katılan Beşiktaş taraftar grubu liderlerinden Alen Markaryan, Beşiktaş camiasının parçalanmış durumda olduğunu, Beşiktaş'ın yetiştirdiği futbolcuların dahi Beşiktaş'ı kalbinden vurduğunu ifade etti.



Markaryan, Galatasaray-Beşiktaş maçını “Tam bir cinayet” diye nitelendirerek, şöyle konuştu: “Hakemin cinayet kalıntıları sahada kaldı. Hakemlerin hataları çok fazla. Futbol Federasyonu hakemlerin arkasında olduğu açıklamasını yapmış. Hangi hakemlerin arkasındalar? Bu federasyon Aziz Yıldırım'ın mı yoksa Galatasaray lobisinin mi federasyonu? Buna karşı bir çok eylem yapabiliriz. Ama meşaleyi tutacak adam yok. Eylemin adını koyamıyoruz. Camia parçalanmış durumda. Hakemlerin tutumunu protesto etmek için Galatasaray maçında İstiklal marşı okunurken, tüm taraftarların ayakkabılarını çıkaracağı bir eylem planlamıştık, ama gerçekleştiremedik” dedi.



ULUS: “BU HAKEMLERE SAHİP ÇIKAN FEDERASYON BAŞKANINA TEPKİ İÇİN AYAKKABI ATABİLİRİZ”



Beşiktaş TV'den ve taraftar grubu liderlerinden Erdem Ulus ise Beşiktaş'ın ilk yarıda hakemlerin tutumu nedeniyle hak ettiği sonuçları alamadığını savundu.



Beşiktaş'ın elinden gelen herşeyi yapacağını, bu sıkıntıları aşıp şampiyon olacağını belirten Ulus, “Beşiktaş'ın ikinci yarıda fikstür avantajı var. Ancak hakemlerin tutumu düşündürüyor. Futbol Federasyonu bu hakemlerin arkasında. Eylem yapmak istiyoruz. Bu hakemlere sahip çıkan federasyon başkanına tepki için ayakkabı atabiliriz” diye konuştu.



Gazeteci Yemen Ekşioğlu ise bu yıl Turkcell Süper Lig'de 144 müsabaka oynandığını, bu müsabakalarda 352 gol atıldığını, 40 kırmızı kart, 628 sarı kart gösterildiğini anlattı.



Verilen 34 penaltının 7'sinin kaçırıldığını belirten Ekşioğlu, “Beşiktaş ise son 7 yılda oynanan derbilerde hiç penaltı kazanamamış” dedi.



