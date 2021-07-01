Bush'un Afganistan ve Irak'a girme kararlarında önemli rol oynayan eski ABD savunma bakanı Rumsfeld hayatını kaybetti

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ABD'de iki dönem savunma bakanlığı yapan, Afganistan ve Irak savaşının mimarlarından Donald Rumsfeld 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Rumsfeld'in çevresi sevdikleriyle doluyken New Mexico eyaletinin Taos kentinde öldüğü belirtildi.

6 yıl boyunca yönetiminde görev aldığı eski başkan George W Bush, Rumsfeld için; "Zeki, onurlu ve inanılmaz derecede enerji sahibi bir insandı. Zor kararlar karşısında asla pes etmedi ve hiçbir zaman sorumluluktan kaçınmadı" dedi.

Uzun süre boyunca ABD siyaset sahnesinde kalan Rumsfeld'i 1970'li yılların ortasında Gerald Ford'un özel kalem müdürlüğünü yapmış, ardından da savun bakanı olmuştu.

Rumsfeld 11 Eylül saldırılarında Pentagon'daydı ve saldırıya uğrayan binadan insanları çıkarmaya çalışırken görüntülenmişti. Eski Bakan, Bush'un Irak ve Afganistan'ı işgal etme kararlarında anahtar rol oynamıştı.