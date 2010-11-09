Bush: Su işkencesi sayesinde terör saldırıları durdu

T24- ABD eski Başkanı Bush, "Karar Noktaları" isimli kitabının tanıtımı için mülakat verdiği Times gazetesinde su işkencesi yöntemiyle terör saldırılarına engel olduğunu savundu. Bush, tarihe başarılı bir ABD Başkanı olarak gireceğine inandığını da belirtti.



Bush, görevden ayrıldıktan sonra verdiği ilk televizyon mülakatında "su işkencesi" olarak bilinen yöntemin uygulanmasına onay vererek hayat kurtardığını ve terör saldırılarını engellediğini savundu.

İlgili KonularIrak İran Bush NBC televizyonuna verdiği mülakatta, Irak'ı işgal kararının yanlış olmadığını ve dünyanın Saddam Hüseyin'in yokluğunda daha iyi bir yer olduğunu da söyledi.

Ekonomik kriz sırasında Amerikan bankalarına fon aktarılarak kurtarılmalarının da doğru bir karar olduğunu savunan Bush tarihe başarılı bir ABD Başkanı olarak gireceğine inandığını da belirtti.

2009'da görevden ayrılmasından bu yana pek gözönünde olmamayı seçen Bush, anılarını yazdığı kitapla döneminin önemli tartışmalarını yeniden açtı.

Bush, kitabının tanıtımı için mülakat verdiği Times gazetesinde de "su işkencesini" savunuyor.

Eski ABD lideri kitabında, Irak konusunda pişmanlık duyduğu şeyin, Saddam Hüseyin'in devrilmesi ardından oluşan güvenlik boşluğuna daha erken ve güçlü şekilde müdahale etmemek olduğunu ifade ediyor.

Bush kitabında, bir dönem İran'a saldırı planları yapması için Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a talimat verdiğini de belirtiyor.

