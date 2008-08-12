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Dünya

Bush Rusya'ya ağır konuştu

ABD Başkanı Bush, Rusya'nın Gürcistan'a yönelik operasyonlarıyla ilgili olarak, "Bu eylemler 21'inci yüzyılda kabul edilemez" dedi.

12 Ağustos 2008 03:00

ABD Başkanı George W. Bush, Rusya'nın eylemlerinin, Gürcistan ile çatışmaların dramatik ve acımasız bir biçimde büyümesine yol açtığını belirterek, "Bu eylemler 21. yüzyılda kabul edilemez" dedi.

Pekin'de gerçekleştirilen 29. Yaz Olimpiyat Oyunları açılışından döner dönmez Beyaz Saray'ın "Rose Garden" adı verilen bahçesinde bir açıklama yapan George W. Bush, Tiflis'teki sivil havaalanının bombalanmaya başlayacağı yönünde haberler geldiğine işaret etti.

'Seçilmiş hükümete tehdit'

Rusya'nın eylemlerinin, bu ülkenin, Güney Osetya'daki durumu 6 Ağustos'tan önceki durumuna geri döndürme yönünde ABD'ye verdiği sözlerle tutarsız olduğunu belirten Bush, "Rusya, bağımsız bir komşu ülkeyi işgal etti ve bu ülkenin demokratik olarak seçilmiş hükümetiyle halkını tehdit ediyor. Böyle bir eylem, 21. yüzyılda kabul edilemez. Gürcistan hükümeti, bir barış anlaşmasının unsurlarını kabul etti. Rus hükümeti daha önce bu anlaşmayı kabul etme istekliliğini ifade etmişti. Hemen ateşkesin ardından Rusya, çatışma bölgesinden güçlerini çekmeli, askeri statükoyu 6 Ağustos'tan önceki duruma çevirmeli ve güç kullanmaktan kaçınacağı sözü vermeli" dedi.

'Rusya bağımsızlığa saygı göstersin'

Bush, Avrupa Birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in temsilcilerinin, şu sırada Moskova'da, Rusya'nın barış anlaşmasını kabul etmesi arayışında olduklarını bildirdi ve, "Rusya, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı göstermeli. Rus hükümeti bu gidişatı tersine çevirmeli. Barış anlaşmasını da bu çatışmadan dönülmesine yönelik ilk adım olarak kabul etmeli. Rusya'nın bu hafta gerçekleştirdiği eylemler, bu ülkenin Gürcistan ve bölgedeki niyetlerine ilişkin ciddi sorulara neden olmuştur. Bu eylemler, Rusya'nın dünyadaki duruşuna önemli ölçüde zarar vermiştir. Rusya'nın bu eylemleri, ABD ve Avrupa ile ilişkilerini de tehlikeye atmıştır. Şimdi, Rusya'nın bu krizi bitirmesinin zamanı" diye konuştu. (AA)

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