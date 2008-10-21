T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bush: Panik havası dağılıyor

ABD Başkanı George Bush, ülkesinde mali piyasalardaki krizle ortaya çıkan panik havasının dağılmaya başladığını söyledi

21 Ekim 2008 03:00

ABD Başkanı George Bush, ülkesinde mali piyasalardaki krizle ortaya çıkan panik havasının dağılmaya başladığını söyledi

Louisiana'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Bush, artık daha sakin bir atmosferin gözlendiğini, bunda, bankalar için Kongre'nin onayladığı kurtarma planının da etkili olduğunu belirtti.

Bu arada, Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, banka kurtarma planının ardından şimdi de, ekonomiyi canlandıracak bir plana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Merkez Bankası Başkanı bununla birlikte ekonomik durumun üç çeyrek daha zayıf kalacağını kaydetti.

ABD’de yeni ekonomik teşvik paketi beklentisi

Bankalar ucuz FED kredilerini sevdi

Obama: Mortgage'zedeyi evden attırmam

Öte yandan, seçimlere iki hafta kala Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama, emlak kredisi borçlarını ödeyemeyenlerin evlerinden atılmasına izin vermyeceğini söyledi.

Başkanlık seçimindeki kilit eyaletlerden Florida'ya giden Obama, kurtarma planlarının bankalara değil, zor durumdaki konut sahiplerine odaklanması gerektiğini belirtti.

Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi John McCain ise Demokrat adayın, pastayı büyütmek yerine dağıtmakla ilgilendiğini söyledi.

Bu arada, Obama'nın seçim kampanyasına bir süre ara vererek 85 yaşındaki hasta büyükannesini ziyaret etmek için Hawaii'ye gideceği açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24