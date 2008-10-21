Bush: Panik havası dağılıyor

ABD’de yeni ekonomik teşvik paketi beklentisi

Bankalar ucuz FED kredilerini sevdi

Louisiana'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Bush, artık daha sakin bir atmosferin gözlendiğini, bunda, bankalar için Kongre'nin onayladığı kurtarma planının da etkili olduğunu belirtti.Bu arada, Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, banka kurtarma planının ardından şimdi de, ekonomiyi canlandıracak bir plana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Merkez Bankası Başkanı bununla birlikte ekonomik durumun üç çeyrek daha zayıf kalacağını kaydetti.Öte yandan, seçimlere iki hafta kala Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama, emlak kredisi borçlarını ödeyemeyenlerin evlerinden atılmasına izin vermyeceğini söyledi.Başkanlık seçimindeki kilit eyaletlerden Florida'ya giden Obama, kurtarma planlarının bankalara değil, zor durumdaki konut sahiplerine odaklanması gerektiğini belirtti.Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi John McCain ise Demokrat adayın, pastayı büyütmek yerine dağıtmakla ilgilendiğini söyledi.Bu arada, Obama'nın seçim kampanyasına bir süre ara vererek 85 yaşındaki hasta büyükannesini ziyaret etmek için Hawaii'ye gideceği açıklandı.