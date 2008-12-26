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Dünya

Bush önce affetti, ertesi gün vazgeçti

ABD Başkanı George W. Bush, salı günü affettiği 19 mahkûmdan biriyle ilgili af kararını geri çekti.

26 Aralık 2008 02:00

ABD Başkanı George W. Bush, salı günü affettiği 19 mahkûmdan biriyle ilgili af kararını geri çekti

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Bush’un, Amerikan İmar ve Şehircilik Bakanlığı’na yanlış beyan vermek ve posta dolandırıcılığı yapmaktan hüküm giyen Robert Toussie ile ilgili af kararını geri çektiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Dana Perino, kararın, yeni aydınlığa çıkan bilgiler doğrultusunda alındığını söyledi.

Perino, Toussie’nin affını istediği dilekçeyi yazmadan önce babasının Cumhuriyetçi Parti’ye 28 bin 500 dolar bağış yaptığını, Başkan Bush ve Beyaz Saray ekibinin medyada çıkan haberler aracılığıyla öğrendiğini ve “birçok bakımdan son derece uygunsuz” bulunan bu davranışın kararın değiştirilme sebebi olduğunu ifade etti.

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