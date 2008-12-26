Bush önce affetti, ertesi gün vazgeçti

ABD Başkanı George W. Bush, salı günü affettiği 19 mahkûmdan biriyle ilgili af kararını geri çekti
Beyaz
Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Bush’un, Amerikan İmar ve
Şehircilik Bakanlığı’na yanlış beyan vermek ve posta dolandırıcılığı
yapmaktan hüküm giyen Robert Toussie ile ilgili af kararını geri
çektiği bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Dana Perino, kararın, yeni
aydınlığa çıkan bilgiler doğrultusunda alındığını söyledi.
Perino,
Toussie’nin affını istediği dilekçeyi yazmadan önce babasının
Cumhuriyetçi Parti’ye 28 bin 500 dolar bağış yaptığını, Başkan Bush ve
Beyaz Saray ekibinin medyada çıkan haberler aracılığıyla öğrendiğini ve
“birçok bakımdan son derece uygunsuz” bulunan bu davranışın kararın
değiştirilme sebebi olduğunu ifade etti.