Bush mirasını bırakıyor

New York Times'a göre Bush hükümeti son günlerinde bir dizi karar veriyor. New York Times bunları "son dakika uygunsuzlukları" olarak nitelendirdi



Görevden ayrılmadan önce her Amerikan hükümeti bir düzine karar çıakrır, kendi hükümet dönemlerinin bir nevi mirasını bırakır. Ancak Bush hükümetinin kararları çevreye verdikleri zararlar ve büyük - özellikle Cumhuriyetcilere yakın - şirketlere kâr imkanları sağlayan hükümler ile dikkat çekiyor.



İşte çıkarılmaya çalışan yasaların bazıları:



Uranium çıkarması: Uranium fiaytının çok yükselmesi sonucunda, çeşitli doğal parkın yakınında bulunan madenlerden çıkarılması için izin istendi. Bush'un Grand Kanyon'a sadece 5km uzaktaki bir madeni açmaya izin veren karar çevrecilerin tepkilerine sebeb oluyor. Phoenix, Las Vegas ve Los Angeles'e içme suyu sağlayan Colarado ırmağına radioaktiv artıkların girmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak gösteriliyor.



Doğayı koruma: Planlanan iki kararname nin biri elektrik şirketlerine CO 2 emsiyonunu yıllık ortalama olarak değil saatlik olarak ölçmelerine izin veriyor. bu da zararlı madde püskürten santrallerin daha uzun süre çalışmasına rağmen emisyon sınırlarını aşmamasına izin verecek.

Diğer uygulama ise yüksek hava kirliliği yaratan santrallerin doğal parkların yakınına inşa edilmesine izin veriyor.



Koruma altındaki hayvanlar: Endangered Species Act 'e(tehlike altındaki hayvanları koruma kararnamesi) göre koruma altındaki hayvanların yaşam alanlarına kötü etki yapacak inşaatleri engelliyor. Her yapı projesi, ağaç kesme yada baraj doğayı koruma dernekleri uzamnları tarafından onaylanması gerekiyor. İstenilen değişiklik ile eyaletler ihtiyaç duyduklarında doğayı koruma derneklerini baypas ederek yapılabilecek.



Petrol ve Gaz çıkarması: Utah ve Batı Virginia eyaletlerinde el değmemiş alanları petrol şirketlerini açmayı hedefliyor Bush hüküğmeti. Jeep'lerin de girmesine izin verilecek kararnameye göre. Sayısız kültürel ve doğal kalıntı bu şekilde yok olacak.



Kömür madenleri: Şu anki uygulamaya göre şirketler artık toprağın nehir ve çayların 30 metre çapına atılmasını gerektiriyor. Yeni uygulama buna "eğer zorunlu değilse" maddesini ekliyor. Ayrıca zorunluluk, uzağa götürmenin maliyetlerine de bağlanıyor. Özellikle Appalache dağlarında şirketler imkan yok diyerek tüm artıklarını çeşitli nehirlere atacağından endişe duyuluyor.



Kürtaj: Hükümet tarafından finanse edilen sağlık sigrtası kurumları kürtaj ve sterilizasyon masraflarını ödeyip ödememeyi tıbbi gereksinimlere bakmaksızın etik anlayışlarına göre değerlendşrecek. Bu uygulamaya göre tıbbi ihtiyaç bulunması durumunda bile (örneğin tecavüz sonucu gebelik veya ölü doğum kesinleşirse dahi) ödemeyi red edeceklerine kesin gözüyle bnakılıypor. Özelikle fakir insanlar bu uygulamadan çok ağır etkilenecek.