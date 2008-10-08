Bush: Keşke parmak şıklatıp çözebilseydim

ABD Başkanı George W. Bush, ekonominin zaman içinde toparlanacağını belirterek, "Keşke parmaklarımı şıklatarak bu sorunu çözebilseydim" dedi.



Washington yakınlarındaki bir iş yerinde etrafını saran insanlara hitap eden Bush, "Şu an zor zamanlar yaşıyoruz, bunda soru işareti yok. Ancak inanın, ekonomi zaman içinde toparlanacak. Keşke parmaklarımı şıklatarak bu sorunu çözebilseydim, ama bu işler böyle olmuyor" diye konuştu.



Bush, daha önceki saatlerde Avrupalı liderlerle görüştüğünü belirtti.



Beyaz Saray, Bush'un İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile telefonla görüştüğünü bildirmişti.



