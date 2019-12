Bush karşıtı ekonomiste Nobel ödülü

Nobel Ekonomi ödülünü aldı. 2008 Nobel Ekonomi Ödülünü Bush karşıtlığı ile tanınan Princeton Profesörü, "New York Times" yazarı ABD'li iktisatçı Paul Krugman aldı.



1953 doğumlu Paul Krugman, Princeton Üniversitesi'nde ekonomi ve uluslarararası ilişkiler bölümünde profesör olarak görev yapıyor. Ayrıca New York Times'da Reckonings (Hesaplaşma) başlığı altında köşe yazıları yazıyor.



Krugman, global ticaret konularında dünyanın önde gelen ekonomistlerinden biri olarak kabul ediliyor.



İsveç Bilimler Akademisi ödülün gerekçesi olarak, Krugman'ın, “ekonomik aktivitenin lokasyonu ve ticaretin yapısı konusundaki analizlerini” gösterdi.



Geçen yıl üç kişi almıştı



İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Nobel Ödülü'nün kurucusu Alfred Nobel adına 1968 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nün verilmesini kararlaştırdı. Nobel Ekonomi Ödülü'nü ilk olarak 1969 yılında Norveçli ekonomist Ragnar Frisch ve Hollandalı Jan Tinbergen aldı.



Geçen yıl ise Nobel Ekonomi Ödülü ABD'li ekonomistler Leonid Hurwicz, Eric Maskin ve Roger Myerson'a verildi.



2008 yılından ödülün ilk olarak verildiği 1969 yılına doğru Nobel Ekonomi

Ödülü'nün kazananların listesi şöyle:



2008 - Paul Krugman

2007 - Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson

2006 - Edmund S. Phelps

2005 - Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling

2004 - Finn E. Kydland, Edward C. Prescott

2003 - Robert F. Engle III,Clive W.J. Granger

2002 - Daniel Kahneman, Vernon L. Smith

2001 - George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz

2000 - James J. Heckman, Daniel L. McFadden

1999 - Robert A. Mundell

1998 - Amartya Sen

1997 - Robert C. Merton, Myron S. Scholes

1996 - James A. Mirrlees, William Vickrey

1995 - Robert E. Lucas Jr.

1994 - John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten

1993 - Robert W. Fogel, Douglass C. North

1992 - Gary S. Becker

1991 - Ronald H. Coase

1990 - Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe

1989 - Trygve Haavelmo

1988 - Maurice Allais

1987 - Robert M. Solow

1986 - James M. Buchanan Jr.

1985 - Franco Modigliani

1984 - Richard Stone

1983 - Gerard Debreu

1982 - George J. Stigler

1981 - James Tobin

1980 - Lawrence R. Klein

1979 - Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis

1978 - Herbert A. Simon

1977 - Bertil Ohlin, James E. Meade

1976 - Milton Friedman

1975 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans

1974 - Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek

1973 - Wassily Leontief

1972 - John R. Hicks, Kenneth J. Arrow

1971 - Simon Kuznets

1970 - Paul A. Samuelson

1969 - Ragnar Frisch, Jan Tinbergen