Bush karşıtı ekonomiste Nobel ödülü

Nobel Ekonomi ödülünü aldı. 2008 Nobel Ekonomi Ödülünü Bush karşıtlığı ile tanınan Princeton Profesörü, "New York Times" yazarı ABD'li iktisatçı Paul Krugman aldı.
1953 doğumlu Paul Krugman, Princeton Üniversitesi'nde ekonomi ve uluslarararası ilişkiler bölümünde profesör olarak görev yapıyor. Ayrıca New York Times'da Reckonings (Hesaplaşma) başlığı altında köşe yazıları yazıyor.
Krugman, global ticaret konularında dünyanın önde gelen ekonomistlerinden biri olarak kabul ediliyor.
İsveç Bilimler Akademisi ödülün gerekçesi olarak, Krugman'ın, “ekonomik aktivitenin lokasyonu ve ticaretin yapısı konusundaki analizlerini” gösterdi.
Geçen yıl üç kişi almıştı
İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Nobel Ödülü'nün kurucusu Alfred Nobel adına 1968 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nün verilmesini kararlaştırdı. Nobel Ekonomi Ödülü'nü ilk olarak 1969 yılında Norveçli ekonomist Ragnar Frisch ve Hollandalı Jan Tinbergen aldı.
Geçen yıl ise Nobel Ekonomi Ödülü ABD'li ekonomistler Leonid Hurwicz, Eric Maskin ve Roger Myerson'a verildi.
2008 yılından ödülün ilk olarak verildiği 1969 yılına doğru Nobel Ekonomi
Ödülü'nün kazananların listesi şöyle:
2008 - Paul Krugman
2007 - Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson
2006 - Edmund S. Phelps
2005 - Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling
2004 - Finn E. Kydland, Edward C. Prescott
2003 - Robert F. Engle III,Clive W.J. Granger
2002 - Daniel Kahneman, Vernon L. Smith
2001 - George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz
2000 - James J. Heckman, Daniel L. McFadden
1999 - Robert A. Mundell
1998 - Amartya Sen
1997 - Robert C. Merton, Myron S. Scholes
1996 - James A. Mirrlees, William Vickrey
1995 - Robert E. Lucas Jr.
1994 - John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten
1993 - Robert W. Fogel, Douglass C. North
1992 - Gary S. Becker
1991 - Ronald H. Coase
1990 - Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe
1989 - Trygve Haavelmo
1988 - Maurice Allais
1987 - Robert M. Solow
1986 - James M. Buchanan Jr.
1985 - Franco Modigliani
1984 - Richard Stone
1983 - Gerard Debreu
1982 - George J. Stigler
1981 - James Tobin
1980 - Lawrence R. Klein
1979 - Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis
1978 - Herbert A. Simon
1977 - Bertil Ohlin, James E. Meade
1976 - Milton Friedman
1975 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans
1974 - Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek
1973 - Wassily Leontief
1972 - John R. Hicks, Kenneth J. Arrow
1971 - Simon Kuznets
1970 - Paul A. Samuelson
1969 - Ragnar Frisch, Jan Tinbergen