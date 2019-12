Bush 'işkence değil' dedi; O işkenceyi ispat etti

T24

Çığlık atmak istiyorum’



12 saniye dayandı



İngiliz The Sun gazetesi yazarı Oliver Harvey, ABD’nin eski Başkanı George W. Bush’un geçen salı günü yayımlanan anı kitabında savunduğu “waterboarding” (zanlının, suda boğulma hissi verilerek sorgulanması) yöntemini deneyerek izlenimlerini yazdı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:“Waterboarding” tekniğinde, yüzüne bir havlu sarılan zanlı sırtüstü yatırılıyor ve başına su dökülüyor. Amaç, tutsağın boğularak öleceği hissine kapılması ve sorgu görevlilerinin sorularını yanıtlaması. ABD’nin Bush döneminde terör zanlılarına uyguladığı yöntem, insan hakları örgütleri tarafından işkence olarak tanımlanıyor. Yeni Başkan Barack Obama da zanlıların bu şekilde sorgulanmasını yasaklamıştı. Bush ise “waterboarding” için, “işkence değil, sorgulama yöntemi” diyor.“CIA’de görevli bir sorgu görevlisi gibi davranması için anlaştığım adam, gözlerimi bağlayıp beni bir çiftlik kulübesindeki ahşap tezgâha yatırıyor. Gövdeme bastırıp, kafama beyaz bir havlu sarıyor. Sonra birden yüzüme su dökülmeye başlıyor. Burnuma ve nefes almak için açılmış ağzıma su doluyor. Kusma hissini bastırmak için nefesimi tutmaya çalışıyorum. ‘Sorgu görevlisi’ bir yandan ‘İtiraf et. Bana isim ver’ diyor.Başım dönmeye başlıyor. Nefes almaya çalışıyorum. Sakin olmaya çalışıyorum. Ama su, burun deliklerimden ve ağzımdan taşıyor ve nefesim kesiliyor. Cehenneme girmiş gibi hissediyorum. Okyanus dalgalarının altında biri beni göğsümden bastırıyor gibi bir his...Titriyorum. Defalarca çığlık atmak istiyorum, ama sesim çıkmıyor ve su gelmeye devam ediyor.”Oliver Harvey, bu deneyime girişmeden önce internette yaptığı araştırmalarda, 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı Halid Şeyh Muhammed’in “waterboarding” yöntemine 2.5 dakika dayandığını okuduğunu belirterek, “Bense bu tiksindirici, insanlık dışı muameleye 12 saniye dayanabildim” dedi. Harvey, “Şahsi fikrim ne mi? Bu bir ‘sorgulama yöntemi’ değil. Medeni toplumlarda yeri olmayan katıksız bir işkence. Beni sorgulayan adama bu işkenceyi durdurması için her şeyi söylerdim” diye yazdı.Sun gazetesi yazarı Harvey, ismini açıklamadığı bir adamla, kendisini sorgulayan bir CIA ajanı rolü yapması için anlaştı. Yüzü maskeli adam, ellerini ve gözlerini bağladığı gazeteciyi bir çiftlik evine götürdü. Burada Harvey’in yüzüne havlu sarıp yüzüne su dökerek boğulma hissi veren “waterboarding” yöntemini uyguladı. Harvey, “Kendimi cehenneme girmiş gibi hissediyorum” dedi.