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Dünya

'Bush, Hizbullah ile Hamas'a yardım etti'

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, eski Başkan George Bush'un İran politikasını eleştirdi.

23 Nisan 2009 03:00

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, eski Başkan George Bush'un İran politikasını eleştirdi.

Kongrede konuşan Clinton, Başkan Bush'un İran konusundaki yaklaşımının, İran hükümetinin tamamen dışlanması çabası olduğunu söyledi.

Bush'un politikası için "sadece İran'ın etkisi hakkında endişeleri artırmakla sonuçlanan başarısız sekiz yıllık bir çaba" diyen Clinton, bu çabanın İran'ı, nükleer çalışmaları ile Hizbullah ve Hamas gibi örgütlere yardım etmekten "bir parça bile caydırmadığını" kaydetti.

ABD'nin şimdiki Başkan Barack Obama, İran ile diyalog içinde olmayı öngören farklı bir yaklaşımı benimsiyor.

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