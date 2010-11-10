-BUSH HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI İSTENDİ WASHINGTON (A.A) - 10.11.2010 - Uluslararası Af Örgütü ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jerrold Nadler, eski ABD Başkanı George W. Bush hakkında soruşturma ve gerekirse dava açılması çağrısında bulundular. Af Örgütünden yapılan açıklamada, Bush'un, anılarını içeren ve dün yayımlanan "Karar Anları" (Decision Points) adlı kitabında, "terörle mücadelede, teröristlere karşı suda boğulma hissi veren işkence yöntemini (waterboarding) onayladığını ve bu yöntemin kullanılmasına izin verdiğini itiraf ettiği" belirtildi. İnsan hakları kuruluşu, Amerikalı yetkililere, Bush döneminde (2001-2009), "terörizme karşı savaş" denilen süreçteki insan hakları ihlallerinin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatmaları çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü ayrıca, ABD'nin 1994 yılında, BM'nin işkenceye karşı sözleşmesini onayladığını hatırlattı. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Nadler da Bush'un kitabında kullandığı ifadeleri "skandal" olarak niteleyerek, konu hakkında soruşturma açılması için özel bir savcının görevlendirilmesini ve "devletin hangi düzeyinde çalışmış olursa olsun" sorumluların cezalandırılmasını istedi. Af Örgütü yetkililerinden Rob Freer AFP'ye yolladığı e-posta mesajında, "Bush'un kitabında yer alan itiraf, ABD'nin bu itiraf ile ilgili bir soruşturma açması için yeterli bir delil teşkil ediyor" ifadesine yer verdi. Freer'e göre, eğer soruşturma sonucu itiraf kanıtlanırsa, insan hakları ihlali konusunda ABD'nin uluslararası yükümlülüğünü yerine getirmesi için Bush hakkında dava açılması gerekiyor. -"GEREKİRSE, YİNE ZOR KARARLAR ALMAYA HAZIRIM" "Teröre karşı savaşını" ve "Irak'a müdahalesini" anlatan kitabında Bush, "waterboarding" yönteminin "işkence olmadığını" savunuyor ve "gerekirse, Amerikalıları korumak için yine zor kararlar almaya hazır olduğunu" belirtiyor. Bush'tan sonra iktidarı devralan Barack Obama yönetimi, "waterboarding"i işkence olarak kabul ederek yasaklamıştı.