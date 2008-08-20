Bush: Güney Osetya ve Abhazya, Gürcistan'ın bir parçasıdır

ABD Başkanı George W. Bush, Güney Osetya ve Abhazya'nın, Gürcistan'ın bir parçası olduğunu, ABD'nin Gürcistan'ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün garanti altına alınması için müttefikleriyle birlikte çalışacağını söyledi.

Florida bölgesini tehdit eden Fay kasırgasına rağmen Orlando'ya giden ve savaş gazilerinin ulusal kongresinde konuşan Bush, ABD'nin, Gürcistan demokrasisini destekleyeceğini ve Amerikan ordusunun, Gürcistan halkına insani yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

ABD ve müttefikleri genç demokrasileri destekleyecektir

Bush, 11 Eylül'den sonra, "dünyada özgürlük güçleriyle tiranlık güçleri arasında büyük bir ideolojik savaşa" girildiğini ifade etti. Bush, "ABD ve müttefikleri genç demokrasileri destekleyecektir. Cesur demokratik reformcuların yanında duruyoruz. Tarihin en umut verici bölümlerinden biri Gürcistan halkı tarafından, 2003 yılındaki Gül Devrimi ile yazıldı" diye konuştu.

Gürcistan'ın seçimle demokratik bir hükümeti işbaşına getirdiğini, "özgürlüğün kıymetini bildikleri için Afganistan ve Irak'a asker gönderdiklerini" söyleyen Bush, "Gürcistan dünyada özgürlükten yana durdu şimdi dünya da Gürcistan'da özgürlükten yana durmalı" dedi.

Yaklaşık iki haftadır dünyanın "Gürcistan'ın genç demokrasisinin kuşatma altına girdiğini gördüğünü" söyleyen Bush, Rus güçlerinin, Güney Osetya ve Abhazya'daki çatışmalara gereğinden fazla reaksiyon göstererek Gürcistan'ı işgal ettiğini kaydetti. Bush, bütün dünyanın bu saldırıyı kınamakta birleştiğini ve NATO'nun da Rusya ile ilişkilerinin eskiden olduğu gibi devam edemeyeceğinin işaretini verdiğini vurguladı.

Başkan Bush, konuşmasının diğer bölümünde ABD'nin, askerlerine tam destek sağlamasının önemli olduğunu ifade etti. Bush, "Çünkü onlar 21'inci yüzyılın ilk savaşında ABD'yi savunuyorlar. Bu savaş, 11 Eylül 2001 tarihinde kıyılarımıza ulaştı, ne siz ne de ben bugünü unutabiliriz. Kararlı düşmanlara karşı savaştayız ve savaş kazanılıncaya kadar dinlenmemeliyiz" dedi.

Bush, Irak'a değinirken burada aşırılara karşı bir savaş yürütüldüğünü ifade etti. Irak'ta "kendi halkını katleden zalim diktatör Saddam Hüseyin'i görevden uzaklaştırmanın o zaman da doğru bir karar olduğunu, bugün de halen doğru olduğunu" belirten Bush, Irak'ta saldırıların şiddetinin azaldığını, yavaş fakat sürekli bir şekilde siyasi ve ekonomik gelişmelerin yaşandığını kaydetti. Bush, "Irak'ta demokrasi yükseliyor. Irak, bu aşırılara karşı bizim müttefikimiz" diye konuştu.