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Dünya

Bush gerçeği açıkla!

Eylemciler 11 Eylül saldırılarının terör eylemi olmadığını iddia ederek, Bush'tan gerçeklerin açıklanmasını talep ettiler

11 Eylül 2008 03:00

ABD'nin New York kentinde 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz Kuleler’e düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için yapılan anma törenleri sırasında bir grup eylemci protesto gösterisi düzenledi.



Saldırılarda yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'ne yakın bir noktaya gelen eylemciler, ellerinde pankartlarla slogan atarak ABD Başkanı George Bush ve yönetimini protesto ettiler.



New York polisinin sıkı güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, eylemciler saldırıların terör eylemi olmadığını iddia ederek, Bush yönetiminden gerçeklerin açıklanmasını talep ettiler. Göstericiler, törenlerin yapıldığı yerin önünde kısa bir açıklama yaptıktan sonra eylemlerini sona erdirdi.

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