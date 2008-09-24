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Dünya

Bush BM Genel Kurulu'na veda etti

ABD Başkanı George W. Bush bu yıl son kez BM Genel Kurul genel görüşmelerinin açılışında konuştu. Global ekonomik krize değinmemesi ise eleştirildi

24 Eylül 2008 03:00

ABD Başkanı George W. Bush bu yıl son kez BM Genel Kurul genel görüşmelerinin açılışında konuştu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 63'üncü dönem BM Genel Kurul genel görüşmelerinin açılışı dolayısıyla dün gece düzenlediği yemekte 8 yıllık görevinin sonuna gelen Bush'a en iyi dileklerini iletti ve emekliliğinde de kendisini BM'de görmek istediklerini söyledi.

Genel Kurul'a son kez hitap eden Bush dün BM'ye iki kez geldi ve her iki gelişinde de BM binası ve çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bush'un BM'ye geldiği ve BM'den ayrıldığı zamanlarda binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Bush, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Rusya, İran ve Kuzey Kore ile gergin durum hakkındaki görüşlerinin yanı sıra uluslararası dünya pazarlarını istikrara kavuşturacak vaatlerde bulundu.

ABD Başkanı, mali krizin çözümü için yönetiminin ve Kongre'nin yeni bir strateji ile ilgili yasayı hızla geçirmek üzere birlikte çalıştığının garantisini verdi. Bush, sorunun çözümü için gereken sürede harekete geçeceklerinden emin olduğunu söyledi.

Da Silva Bush'a yüklendi

Bush'un konuşmasının ana noktasını ise terörizme karşı uluslararası mücadelenin artırılması çağrısı oluşturdu.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da söz konusu mali krizden spekülatörleri sorumlu tuttu ve küresel bir çözüm bulunması çağrısını yaptı. Lula, krizin küresel doğasının çözümün de küresel olmasını gerektirdiğini belirtti.

Lula, konuşmasında ayrıca ABD Başkanı Bush'a yönelik, "Terörizm hakkında konuşmayı tercih etti. Şu anda en önemli şey olduğunu düşündüğüm ekonomik kriz hakkında konuşmasını bekliyordum" sözleriyle eleştiride bulundu.

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