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Dünya

'Bush bile söylememişti'

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Washington yönetimince dillendirilen ifadeleri değerlendirdi.

07 Nisan 2010 03:00

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "İran'a nükleer saldırıda bulunma tehdidi ve seçeneğinin masada tutulduğu yönünde Washington yönetimince dillendirilen ifadelerin doğru olmamasını umduklarını" söyledi.


Ahmedinejad, yurt gezileri kapsamında gittiği Batı Azerbaycan eyaletinde devlet televizyonunda canlı yayımlanan ve halka hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin dün açıklanan yeni nükleer stratejisinde kullanılan ifadeleri eleştirdi.


Ahmedinejad, "Dün (6 nisan 2010), ABD Başkanı Barack Obama'ya atfen, bazı ülkelere karşı nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunulduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Bu ifadelerin doğru olmamasını ümit ediyorum" dedi.


Obama'nın "değişim" vaadinde bulunduğunu ve BM'deki konuşmasında önceki ABD hükümetlerinin politikalarını açıkça eleştirdiğini belirten Ahmedinejad şunları söyledi:


"Obama, eski hükümetlerin yanlış ve insani olmayan politikalarını telafi etme taahhüdünde bulundu ve söz verdi. Ama maalesef dün yayımlanan açıklama, bu konunun (söz ve taahhüt) tam tersi yönünde. Biz bunu, Obama'nın hamlığına ve acemiliğine veriyoruz. Sayın Obama, siyasi sahneye yeni gelmiş ve daha tecrübe kazanma sürecinde."


"Başkan Obama'nın sermaye grupları ve siyonistlerin baskısına maruz kaldığını ve bu şartlar altında sağlıklı karar veremediğini" savunan Ahmedinejad, Obama'nın da eski Başkan George W. Bush'un yolunu izlediği yönündeki düşüncelerin doğru olmasını arzu etmediklerini belirterek şunları kaydetti:


"Obama'nın dün söylediklerini, ABD başkanları arasında eli milletlerin kanına bulanmış, en nefret edilen ve en büyük katliamları yapan Bush bile söylememişti."


Ahmedinejad, "Amerikalı politikacıların düşünce, yasa ve söz karşısında yetersiz kaldıklarında kovboylar gibi silaha sarıldıklarını" söyledi.


Obama'dan Bush'un yolunu takip etmemesini isteyen Ahmedinejad, aksi halde milletlerin Bush'a verdiği cevabın Obama'ya da verileceğini söyledi.

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