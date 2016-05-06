T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bush ailesi Trump'a destek vermeyecek

91 yaşındaki George H W Bush'un ilk kez partisinin bir adayına destek vermeyecek

06 Mayıs 2016 00:54

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Cumhuriyetçi başkanları George H W Bush ve George W Bush'un Donald Trump'ın başkanlık adaylığına destek vermeyecekleri açıklandı.

Eski başkanların yardımcılarının yerel basına yaptığı açıklama, son beş seçimdir Cumhuriyetçi adaylara destek veren 91 yaşındaki George H W Bush'un ilk kez partisinin bir adayına destek vermeyeceği anlamına geliyor.

Cumhuriyetçi siyasetçiler, Donald Trump'a destek verip vermediklerini açıklamakta zorlanıyorlar.

Kalan rakipleri de bu hafta başında yarışı bırakınca, Trump'a Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı yolu açılmıştı.

Baba ve oğul Bush'lar bu başkan adaylığı seçiminde Florida Valisi Jeb Bush'a destek vermiş, ancak Jeb Bush yarıştan Şubat ayında çekilmişti.

Trump'a şimdiye kadar açıktan eleştiri yöneltmeyen George W Bush bir seçim kampanyası etkinliğinde, "Genellikle odadaki en güçlü insan, sesi en yüksek çıkan kişi değildir" diyerek, Trump'ı örtülü bir şekilde eleştirmişti.

"Amerikan halkının öfkeli olduğunu anlıyorum" diyen Bush, "Ancak, Oval Ofis'te öfkemizi ve düş kırıklıklarımızı yansıtan birine ihtiyacımız yok" şeklinde konuşmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenler, genellikle adaylardan çok partiye oy verme eğilimi gösteriyorlar.

Trump ile aynı seçim pusulasında seçime girecek Cumhuriyetçi Parti adaylarının da kaygılı olduğu belirtiliyor.

 

ETİKETLER

bushtrumpdestekabdseçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24