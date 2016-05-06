Bush ailesi Trump'a destek vermeyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Cumhuriyetçi başkanları George H W Bush ve George W Bush'un Donald Trump'ın başkanlık adaylığına destek vermeyecekleri açıklandı.

Eski başkanların yardımcılarının yerel basına yaptığı açıklama, son beş seçimdir Cumhuriyetçi adaylara destek veren 91 yaşındaki George H W Bush'un ilk kez partisinin bir adayına destek vermeyeceği anlamına geliyor.

Cumhuriyetçi siyasetçiler, Donald Trump'a destek verip vermediklerini açıklamakta zorlanıyorlar.

Kalan rakipleri de bu hafta başında yarışı bırakınca, Trump'a Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı yolu açılmıştı.

Baba ve oğul Bush'lar bu başkan adaylığı seçiminde Florida Valisi Jeb Bush'a destek vermiş, ancak Jeb Bush yarıştan Şubat ayında çekilmişti.

Trump'a şimdiye kadar açıktan eleştiri yöneltmeyen George W Bush bir seçim kampanyası etkinliğinde, "Genellikle odadaki en güçlü insan, sesi en yüksek çıkan kişi değildir" diyerek, Trump'ı örtülü bir şekilde eleştirmişti.

"Amerikan halkının öfkeli olduğunu anlıyorum" diyen Bush, "Ancak, Oval Ofis'te öfkemizi ve düş kırıklıklarımızı yansıtan birine ihtiyacımız yok" şeklinde konuşmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenler, genellikle adaylardan çok partiye oy verme eğilimi gösteriyorlar.

Trump ile aynı seçim pusulasında seçime girecek Cumhuriyetçi Parti adaylarının da kaygılı olduğu belirtiliyor.