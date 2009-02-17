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Dünya

Bush, ABD'nin en kötü başkanlarından

Araştırmaya göre 'en büyük ABD Başkanı' Abraham Lincoln olurken, eski Başkan Bush son sıralarda yer aldı

17 Şubat 2009 02:00

ABD'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, "En Büyük ABD Başkanı" Amerikalıların geçenlerde doğumunun 200. yılı kutladığı Abraham Lincoln seçildi.

Siyasi haber kanalı C-Span tarafından 65 tarihçinin katılımıyla yapılan araştırma, eski Başkan George Bush'un ise sıralamanın sonlarında, 36. olarak yer aldığını ortaya koydu.

ABD'nin 44. ve yeni Başkanı Barack Obama'nın sıralama yapıldığı sırada henüz görevine başlamamış olmasından dolayı hesaba katılmadığı araştırmada, tarihçilerin gözünde ABD'nin "En Büyük Başkanları" sıralamasında Abraham Lincoln, George Washington ve Franklin D. Roosevelt ilk üçte yer aldı.

Grover Cleveland'ın birbirini izleyen iki dönem başkanlık yapmadığı, yani 22. ve 24. başkan olduğu için 42 başkan üzerinden yapılan değerlendirmede John Kennedy 6, Ronald Reagan 10, Bill Clinton ise 15. oldu.

En alt sıralarda ise, Watergate skandalı yüzünden istifa etmek zorunda kalan Richard Nixon (27.) ve 2001'den 2008'e kadar görevde kalan George W. Bush (36.) yer aldı.

Tarihçiler, başkanları, "kamuoyunu ikna yeteneğinden", "kriz zamanlarındaki önderlik vasıflarına", "ahlaki otoriteden", "uluslararası ilişkilerine" kadar çeşitli kriterlere göre değerlendiriyor.

Uluslararası ilişkileri bakımından George W. Bush en kötü skoru alarak 41. olurken, ikna kabiliyeti bakımından Ronald Reagan iyi not aldı ve genel klasmandaki 10. olmasına rağmen, bu konudaki kabiliyeti onu 3. sıraya yerleştirdi.

Tarihçilere göre, genel klasmanda on beşinci sırada yer alan Bill Clinton da ikna kabiliyetiyle 10. oldu, ama Demokrat Başkan, "ahlaktan" sınıfta kaldı ve 37. oldu. Bu klasmanda Nixon 41, George W. Bush da 35. olarak değerlendirildi.

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