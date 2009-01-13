Bush, 350 milyar doları kullanmak istiyor

ABD Başkanı George W. Bush, 700 milyar dolarlık kurtarma planının kalan 350 milyar dolarının serbest bırakılmasını istedi.

Beyaz Saray, Bush'un Kongre'den, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Barack Obama'nın talebi üzerine 350 milyar doların serbest bırakılmasını istediğini açıkladı.

Obama da yaptığı açıklamada, ''Başkan Bush'a, finansal kurtarmayla ilgili Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı (TARP) olarak bilinen paketin ikinci kısmının serbest bırakılması çağrısında bulundum'' dedi.

Finansal sistemin, Eylül ayına göre düzelmesine rağmen halen kırılganlığını sürdürdüğünü belirten Obama, paranın nasıl harcandığının izlenmesi, konut sektörü gibi sektörlerde cesur adımlar atılmaması konusundaki aksaklıkların, açık ve şeffaf olma konusundaki yetersizliklerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Obama, ''Programın bu safhasında kullanılan bazı pratiklerde esaslı değişikliklere gideceğimizi taahhüt ediyorum. Evlere haciz gelmemesini, küçük işletmeler ve kredinin tüketicilere ve iş adamlarına verilmesini sağlamak için gerekli olanları yapmaya odaklanacağız'' diye konuştu.

Senato Demokrat çoğunluk lideri Harry Reid'in bir sözcüsü, Senato'nun 350 milyar doların serbest bırakılmasına ilişkin oylamayı bugün yapabileceğini söyledi.

TARP'ın ikinci kısmının, kısmen mevcut programların genişletilmesinin yanı sıra tutsat (mortgage) kredisi hacizleriyle karşı karşıya kalan ev sahiplerine yardım için kullanılacağı belirtildi.

Obama yönetiminde görev yapacak, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Lawrence Summers, Kongre liderlerine yazdığı mektupta, Obama'nın, paketin ikinci kısmından, küçük bankalar, iş adamları ve belediyelerin yanı sıra Amerikalıların otomobil satın almaları ve kolej kredisinden yararlanmasına yardımcı olmasını sağlamak için ekibine talimat vereceğini ifade etti.

Hazine Bakanlığı, paketin ilk 350 milyar dolarlık kısmından şimdiye kadar 265,3 milyar dolarlık bölümünün harcandığını açıklamıştı.

Kongre'nin, 350 milyar doların serbest bırakılmasına onay vermesi halinde, Obama'nın, gelecek hafta göreve başladığında finansal krizle mücadele çabalarına güçlü bir başlangıç yapması umuluyor.

