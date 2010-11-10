Bush: 1 Mart'ta Türkiye bizi yarı yolda bıraktı

T24 - ABD'nin eski Başkanı Bush, anılarını yazdığı kitabında, 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinde ''hayalkırıklığı ve hüsrana uğradığını'' belirterek ''NATO müttefikimiz Türkiye, bizi yarı yolda bırakmıştı'' dedi. Bush, tezkere sürecinde Türkiye ile yapılan görüşmeleri ve tekliflerini de şu sözlerle aktardı: Türklere, topraklarını kullanmamıza izin vermesi için aylardır baskı yapıyorduk, böylece 4'üncü Piyade Tümeni'nden 15 bin askeri kuzeyden Irak'a sokabilecektik. Ekonomik ve askeri yardımda bulunma, Türkiye'ye Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kilit programlarına erişim sağlaması için yardım etme ve Türkiye'nin AB'ye katılımına güçlü desteğimizi sürdürme sözü vermiştik.

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, dün piyasaya çıkan ''Decision Points'' adlı kitabında 1 Mart Tezkeresi olayına da değindi.

Irak'a saldırı planının 2003 yılının Mart ayında hazır olduğunu belirten Bush, ''1 yıldan fazla süren araştırma ve sorgulamalardan sonra, (dönemin ABD Merkez Kuvvetler Komutanı) Tommy Franks ve ekibi, Amerikalıların ve Iraklıların can kaybını en aza indirirken Saddam Hüseyin'i de süratle ve kesin olarak devireceğinden emin olduğum bir operasyon geliştirdiler. Geriye kalan tek belirsizlik Türkiye'nin rolüydü'' dedi.

Bush, 1 Mart tezkeresinin TBMM'de reddedilmesine kadar uzanan süreci ve o dönemde yaşananlara ilişkin düşüncelerini kitabında şöyle anlattı:

''Türklere, topraklarını kullanmamıza izin vermesi için aylardır baskı yapıyorduk, böylece 4'üncü Piyade Tümeni'nden 15 bin askeri kuzeyden Irak'a sokabilecektik. Ekonomik ve askeri yardımda bulunma, Türkiye'ye Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kilit programlarına erişim sağlaması için yardım etme ve Türkiye'nin AB'ye katılımına güçlü desteğimizi sürdürme sözü vermiştik.

Bir noktada, izni alacağız gibi görünüyordu. (Dönemin başbakanı) Abdullah Gül'ün kabinesi, talebimizi onaylamıştı. Ancak TBMM 1 Mart'ta tezkereye ilişkin nihai oylamayı yaptığında, tezkere az farkla kabul edilmedi. Hayalkırıklığına ve hüsrana uğramıştım. Şimdiye kadar yaptığımız en önemli taleplerimizden birinde, NATO müttefikimiz Türkiye, Amerika'yı yarı yolda bırakmıştı''.

Bush, ''dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve Merkez Kuvvetler Komutanı Tommy Franks'in, Türk hükümetinin görüş değiştirmesi olasılığına karşı, Türkiye üzerinden konuşlandırmak üzere 4'üncü Piyade Tümeni'ni Doğu Akdeniz'de beklettiğini, aksi takdirde birliklerin Irak'a Kuveyt'ten gireceğini'' ifade etti.

Eski Başkan Bush, ''Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesine havadan bin paraşütçü asker indirmeyi planlamıştık. Bu bizim ilk seçimimiz değildi, ancak en azından bir kuzey cephesi için bir tutunma noktasına sahip olacaktık'' dedi.