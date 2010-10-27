-BU SEZON DAHA PAHALI GİYİNECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Negrin, sektörün karlılığının gerilediğini, hammadde fiyatlarındaki artıştan dolayı eskisi kadar ucuz giydirmeyeceklerini belirterek, ''Bu sezon yapılan mallar kesinlikle zamlı olarak imal edilecek ve satılacak'' dedi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), sektördeki gelişmeleri yakından takip edip, sorunların çözümü için hızlı karar alınmasını sağlayacak Hazır Giyim Sektör Endekslerini uygulamaya geçirdi. ''Erken uyarı sistemi'' olarak nitelenen Hazır giyim Sektör Endeksi ile sektörün yaşam ve karlılık sınırları izlenip, acil durumlarda alınması gereken önlemler kamuoyu ile paylaşılacak. TGSD Başkanı Cem Negrin, Hazır Giyim Sektör Endeksleri'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında, 21 alt, 8 ara ve 3 ana endeks ile hazır giyim sektörünü aylık bazda izleyerek, sektörü ve kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi. Cem Negrin, Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri işbirliği ile hazırlanan endeksle sektöre ait verileri kullanarak sektördeki gelişmeleri, eğilimleri ve riskleri sağlıklı ve bilgiye dayalı olarak yakından izlemeyi amaçladıklarını kaydetti. Negrin, hazırlanan üç ana endeksten ilki olan ''Hazır Giyim Faaliyet Endeksi'nin üretim, iç satışlar, ihracat, ithalat, istihdam ve finansman alt endekslerinden oluştuğunu, faaliyet endeksi ile sektörün çalışmalarını ayrı ayrı ve bileşik olarak ölçüp izleyebileceklerini söyledi. Hazır Giyim Sanayi Karlılık Endeksi'nin ise gelirler ve maliyetlerde belirleyici olan tüm değişkenleri alt endekslerde izleyerek sanayinin karlılık gelişmelerini ölçeceğini vurgulayan Negrin, Hazır Giyim Sanayi Ciro Endeksi'nin, sanayinin yurt içi ve yurt dışı satışlarından oluşan toplam cirosundaki gelişmelerini takip edeceğini vurguladı. Cem Negrin, endekslerin 2007 yılı Aralık ayı=100 baz alınarak başlatıldığını ve güncel hali ile 2010 Ağustos dahil olmak üzere son 31 aylık döneme ait endekslerin oluşturulduğunu belirtti. -''İHRACATÇIMIZ ARTIK NEFES ALMAKTA ZORLANIYOR''- Her ayın ilk haftasında açıklanacak ''Survival Hazır Giyim Endeksi''nin sektörün yaşama tutunma ve hayatta kalma yönünde gidişatını ortaya koyacağını ifade eden Cem Negrin, ''Ortaya çıkacak tabloyu bir Survival İhracatçı karakter ile daha gerçekçi ve kolay anlaşılabilir bir yöntem ile kamuoyuna duyuracağız. Endeks sonuçlarına baktığımızda 2007'de 100 olan karlılığımız 84.87'ye gerilediğini görüyoruz. Bu durumda boğazına kadar suya batan Survival İhracatçımız artık nefes almakta zorlanıyor. Sözle anlatamadığımız durumu, ekonomi yönetimine ve Merkez Bankası’na fotoğrafla anlatmaya çalışıyoruz'' dedi. Negrin, tüm verilerin, Türk hazır giyim sektöründeki işletmelerin ve yüz binlerce çalışanın nasıl bir risk ile karşı karşıya bulunduğunu tüm çıplaklığı ile ortaya koyduğunu ifade etti. Bugüne kadar üretim maliyetleri başta olmak üzere talep edilen önlemlerin geciktirilmesi veya görmezden gelinmesinin acı sonuçlarına katlandıklarına işaret eden Negrin, rekabet gücünü yitiren Türkiye'nin, pazarlarını da tek tek kaybetmeye mahkum olacağına dikkati çekti. Negrin, sorular üzerine, Türk markaların çok daha ucuz olduğu için malın çoğunu Türkiye'den almak yerine ithal etmeyi tercih ettiğini kaydetti. Cem Negrin, hammadde fiyatlarındaki artıştan dolayı eskisi kadar ucuz giydirmeyeceklerini de belirterek, ''Bu yaz aldığınız tişörtü gelecek sene aynı fiyata alma şansınız yok. Bu sene kıyafette bayağı bir enflasyon olacak bütün dünyada. Bu sezon yapılan mallar kesinlikle zamlı olarak imal edilecek ve satılacak'' dedi.