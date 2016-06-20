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Spor

Buse Terim o hakaretlere dava açıyor

Fatih Terim’in kızı Buse Terim’e İspanya ile yapılan maçtan sonra hakaret edilmişti

20 Haziran 2016 22:02

Milli takım teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medya üzerinden kendisine ve bebeğine hakaret edenlere dava açmaya hazırlanıyor.

Sabah’ın haberine göre, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in 6 aylık hamile olan kızı Buse Terim, kendisine ve bebeğine hakaret ve küfür edenlere dava açıyor. İspanya ile oynanan milli maçın ardından sosyal medyadan yapılan hakaretler üzerine harekete geçen Buse Terim, dava açma kararı aldı.

Daha önce de sosyal medyadan hakaret eden bir kişiyi mahkemeye veren Buse Terim, pişman olduğunu söyleyen şahsın uzlaşma talebini reddetmişti.

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