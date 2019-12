-Burundi'de bir bara silahlı saldırı: 36 ölü BUJUMBURA (A.A) - 20.09.2011 - Orta Afrika ülkesi Burundi'de Kongo asıllı silahlı kişilerin bir bara düzenlediği saldırıda 36 kişinin öldüğü bildirildi. Bujumbura ili valisi Jacques Minani, saldırganlarının hedefinin Burundi'nin başkentinin batısında bulunan Gatumba'da bir bar olduğunu ve 36 kişinin öldüğünü söyledi. Saldırıdan yaralı kurtulan Jackson Kabura da saldırganların üzerinde askeri kıyafetler olduğunu ve aralarından bir kişinin '' hepsini öldürün, kurtulan olmadığından emin olun '' diye bağırdığını duyduğunu söyledi. Kongolu askeri sözcü Albay Sylvain Ekenge ise yetkililerin, saldırganların Kongolu olduğuna inanıldığını söylemesini hayretle karşıladıklarını kaydetti. Albay Sylvain, faillerin Ulusal Kurtuluş Güçlerine bağlı isyancılar olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade ederek, Kongo'da askeri birliklerin bir kaç ay önce Burundili savaçcıları yakaladıklarını belirtti. BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde de Genel Sekreter Ban Ki-mun'un sözcüsü Martin Nesirky, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un saldırıyı kınadığını ve her iki tarafa da sükunet çağrısında bulunduğunu söyledi. Ayrıca Ban Ki-mun'un faillerin bir an evvel yakalanıp adalet önüne çıkarılmasını umduğunu söylediğini de sözlerine ekledi. Burundi'deki iç savaş 1993 yılında demokratik yoldan seçilen Hutu'lu ilk devlet başkanının Tutsi paraşütçü birliği tarafından öldürülmesinin ardından patlak vermiş, 2006 yılında ateşkes ilan edilmişti. Gatumba ise 2004 yılında Kongolu mültecilerin katliamının yapıldığı yerdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ulusal Kurtuluş Güçleri tarafından düzenlediği iddia edilen saldırıda en az 150 kişinin öldüğünü bildirmişti.