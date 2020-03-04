Burundi'den sonra son 10 yılda özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke Türkiye

ABD merkezli demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlüklerin teşvik edilmesini amaçlayan düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi) “Dünyada Özgürlükler 2020” raporunu açıkladı. Türkiye son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke oldu.

"Demokrasi İçin Lideri Olmayan Bir Mücadele" başlıklı raporda 195 ülke ve 15 bölge değerlendirildi.



Raporda 83 ülke “Özgür'', 63 ülke “Kısmen Özgür'', 49 ülke ise “Özgür Olmayan'' kategorilerinde sınıflandırıldı. Özgür ülkelerin sayısı geçen yıla göre üç azaldı. Son 10 yılda ise özgür ülkelerin sayısı yüzde üç oranında azaldı. Kısmen özgür ülkeler %2, Özgür Olmayanlar %1 arttı.

Türkiye özgür olmayan ülkeler arasında

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre; Türkiye, geçen yıl olduğu gibi gibi bu yıl da “Özgür Olmayan Ülkeler” kategorisinde yer aldı. 49 ülke arasında en kötü durumda olan 10 ülke Tacikistan, Libya, Somali, Suudi Arabistan, Ekvador Ginesi, Kuzey Kore, Türkmenistan, Güney Sudan, Eritre ve son olarak Suriye sayıldı.

Türkiye son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke oldu. 10 yılda 31 puan gerileyen Türkiye'nin önündeyse 32 puan kayıpla Orta Afrika ülkesi Burundi yer aldı.

Yerel seçimler olumlu

Raporun Avrupa kısmında değerlendirilen Türkiye için son yerel seçim sonuçları, liberal demokrasi adına gelişme olasılığı olarak tanımlandı. Raporda, “Türkiye'deki seçmenler Ankara ve İstanbul belediye başkanlıklarında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yerinden etti'' denildi.

2020'de yakından izlenecek 10 ülke arasında yer alan Türkiye için “Belediye seçimleri, zafer kazanan muhalefet için dönüm noktası olsa da temel insan haklarında kısıtlamalar sürdü. Suriye'nin kuzeyinde devletin düzenlediği harekata karşı seslerini yükseltenlere baskı uygulandı'' ifadeleri kullanıldı.

Raporda, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesiyle oluşan boşluğu Rusya ve Türkiye'nin doldurmasıyla, bölgedeki Kürt nüfusa karşı yeni bir kötü muamele dalgasının yayıldığı ve IŞİD'le mücadelenin tehlikeye girdiği de savunuldu. Suriye'nin peşi sıra Libya'da karmaşıklaşan çatışmalarda Rusya ve Türkiye'nin rollerine de raporda dikkat çekildi.

Trump başarısız oldu

Raporda özgür ülkeler arasında olan ABD son 10 yılda 8 puan kaybetti ve Slovakya, Letonya ve Slovenya gibi ülkelerin de gerisine düştü.

ABD'ye sert eleştirilerin getirildiği raporda "Trump yönetimi demokrasi ve insan hakları ilkelerine dayalı bir dış politikaya sürekli bağlılık göstermekte başarısız oldu. Başkan Venezuela ve İran gibi ABD düşmanı ülkelerdeki otoriter suistimalleri açıkça kınasa da Türkiye ve Mısır gibi geleneksel güvenlik ortaklarının açık hak ihlallerini mazur gördü" ifadeleri kullanıldı.