Burun farkıyla!..

Beko Basketbol Ligi'nde 11. haftanın kapanış maçında Galatasaray Cafe Crown, konuk ettiği Oyak Renault'u 68-67 mağlup etti.



Karşılaşmaya Oyak Renault Joseph Reshawn'ın sayısı ile başlarken, Galatasaray Cafe Crown da Hüseyin Beşok ile rakibine cevap verdi. İlk dakikalarda etkili olan evsahibi ekip, Rashid Atkins, Cemal Nalga, Antonio Graves ve Hüseyin Beşok ile 9-0'lık bir seri yakalayarak 5. dakika içinde 11-2 öne geçti. Alex Gordon'un üçlüğü ile rakibinin serisine son veren Oyak Renault, Evren Büker'in de üst üste bulduğu sayılarla önce farkı 3 sayıya indirdi (13-10), ardından da Alper Saruhan'ın üçlüğü ile periyodun bitimine 1:46 dakika kala 13-13'lük eşitliği sağladı. Alper Saruhan'ın sayısı ile uzun bir aradan sonra öne geçen Oyak Renault, periyodun geride kalan süresinde rakibine başka sayı şansı vermedi. Evren Büker ve Alex Gordon ile rakip potada skor üretmeye devam eden Oyak Renault, ilk periyodu da 13-19 önde tamamladı.



İkinci periyoda Hüseyin Beşok'un sayısı ile başlayan Sarı Kırmızılı ekip, Ali Erdoğan'ın sayısına engel olamadı. Her iki takımın da karşılıklı sayıları ile devam eden maçta 13. dakika içinde Polat Kocaoğlu ile Galatasaray Cafe Crown farkı 3 sayıya (19-22) kadar indirdi. Sarı Kırmızılı ekip Hüseyin Beşok ile farkı 1 sayıya kadar indirse de, Ali Erdoğan ile devrenin son 4:21 dakikasına Oyak Renault 21-24 önde girdi. Hüseyin Beşok'un basket faulü ile devrenin son 4 dakikası içinde 24-24'lük eşitliği yakalayan Galatasaray Cafe Crown, Alex Raymond'ın üçlüğüne Erdem Türetken'in üçlüğü ile cevap verdi ve son 3 dakikaya da 27-27'lik eşitlikle girildi. Özellikle dış atışlarda yüksek bir yüzdeyle oynayan Oyak Renault, Alper Saruhan'ın elinden bulduğu 3 sayılık basketlerle devrenin son 1:23 dakikasına 29-33 önde girmeyi bildi. Galatasaray Cafe Crown, Hüseyin Beşok'un serbest atış sayısı ve Cüneyt Erden'in üçlüğü ile devrenin bitimine 37 saniye kala bir kez daha 33-33'lük eşitliği ele geçirdi. Geride kalan sürede her iki takım da skor üretemeyince ilk devre bu sonuçla tamamlandı.



İkinci devreye Erdem Türetken'in sayısı ile başlayan rakibine, Serhat Büker'in üçlüğü ile cevap veren Oyak Renault 35-36 öne geçti. Serhat Büker ile bir kez daha skor üreten konuk ekip, Hüseyin Beşok ve Polat Kocaoğlu'nun sayılarına engel olamayınca maça bir kez daha denge geldi (38-38). Her iki takımın da karşılıklı basketleri ile devam eden başa baş mücadelede 23. dakika da 40-40'lık eşitlikle geride kaldı. Bu dakikadan sonra Cüneyt Erden ve Erdem Türetken ile rakip potada skor üreten Galatasaray Cafe Crown 44-40'lık üstünlüğü ele geçirdi. Çabuk toparlanan Oyak Renault, rakibinin farkı daha fazla açmasına izin vermeyerek Joseph Jones ve Alex Gordon ile skor üretti ve 46-46'lık eşitliği sağladı. Periyodun son 2 dakikasına bu skorla girilirken, son bir dakikaya da 48-48'lik skorla girildi. Son dakika içinde Alper Saruhan ve Alex Gordon ile üst üste 2 üç sayılık basket bulan Oyak Renault, maçın final periyoduna 48-54 önde girdi.



Maçın son 10 dakikasına Nedim Dal'ın sayısı ile başlayan konuk ekip farkı 8 sayıya çıkardı. Hüseyin Beşok'un üçlüğüne, Nedim Dal'ın üçlüğü ile cevap veren Oyak Renault, son 7 dakikaya da 53-61'lik skorla önde girdi. Evren Büker'in basketi ile bitime 5:38 dakika 10 sayılık farka ulaşan (53-63) Oyak Renault, Antonio Graves, Cüneyt Erden ve Hüseyin Beşok ile 10-0'lık bir seri yakalayan Galatasaray Cafe Crown'a engel olamayınca bitime 3:37 dakika kala maça bir kez daha denge geldi (63-63). Karşılaşmanın başından beri yaşanan başa baş mücadele son dakikalarda da devam etti ve son 2:19 dakikaya da 65-65'lik eşitlikle girildi. Karşılaşmanın son dakikaları içinde her iki takım da taktik faullere başvururken, Nedim Dal'ın serbest atış sayısı ile konuk ekip son 1:45 dakikaya 65-66'lık skorla önde girdi. Son dakikaya 65-66 Oyak Renault üstünlüğünde girilirken, Evren Büker ile bir serbest atıştan yararlanan Oyak Renault son 30 saniyeye de 65-67 önde girdi. Bitime 21 saniye kala Antonio Graves'in elinden çok kritik bir üçlük bulan Galatasaray Cafe Crown 68-67'lik üstünlüğü ele geçirdi. Bitime 10 saniye kalan 2 serbest atıştan Alex Gordon ile yararlanamayan Oyak Renault, bu oyuncunun hücum ribaundunu alması ile bir şans daha yakalasa da yine aynı oyuncu ile yaptığı top kaybı sonunda şansını iyi değerlendiremedi ve Galatasaray Cafe Crown karşılaşmadan 68-67 galip ayrıldı.



SALON: Ayhan Şahenk Spor Salonu



HAKEMLER: Rüstü Nuran, Altuğ Köselerli, Yücel Çilingir.



GALATASARAY CAFE CROWN (68): Erdem Türetken 9 (9 ribaund-2 asist), Andrija Zizic 2 (3 ribaund), Polat Kocaoğlu 4 (4 ribaund-1 asist), Rıfat Kaya, Cüneyt Erden 9 (5 ribaund-2asist), Hüseyin Beşok 28 (12 ribaund-1 asist), Rashid Atkins 4 (2 ribaund-9 asist), Antonio Graves 11 (1 ribaund-1 asist), Cemal Nalga 1.



OYAK RENAULT (67): Evren Büker 13 (3 ribaund-7 asist), Ali Erdoğan 4 (1 asist), Alex Gordon 21 (3 ribaund-5 asist), Serhat Büker 5 (3 ribaund-1 asist), Nedim Dal 6 (4 ribaund-2 asist), Alper Saruhan 14 (4 ribaund), Tufan Önen, Josph Reshawn 4 (7 ribaund), Ross Stiemsma (3 ribaund-2 asist), Oğuz Erdoğan.



1. PERİYOT: 13-19



2. PERİYOT: 20-14



3. PERİYOT: 15-21



4. PERİYOT: 20-13